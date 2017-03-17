Весеннее обновление в Сумах

Сумы вступили в сезон ремонтов. Некоторые места проведения работ стали традиционными

Стенка на Троицкой

«На Троицкой, сразу за мостом, с левой стороны, валят опорную стенку!» — сообщили в редакцию встревоженные сумчане. Мы выяснили, что на этот раз не «валят» и даже не укрепляют, а просто готовят место под строительство абсолютно новой опорной стены. А пристальное внимание горожан эта стенка привлекала к себе многие годы, потому что валилась сама по себе. Ее регулярно пытались поддержать, как-то укрепить, а она все равно валилась. Зам. начальника управления «Инспекция по благоустройству» Николай ЯКОВЕНКО сказал, что вопрос ремонта этой стенки возник еще шесть лет назад, но завис в воздухе. Есть седения, что не могли найти «хозяина» объекта, он не находился в коммунальной собственности. Потом по адресу: ул. Троицкая, 1 собирался вести строительство своего офиса Нацбанк Украины, по просьбе городских властей стенку включили в проект — обещали что-то шикарное, отделанное мрамором. Но дело замерло, потому что Нацбанк от строительства отказался. Стенка продолжала рушиться. Потом, уже при ныне действующем мэре Александре ЛЫСЕНКО, объект приняли в коммунальную собственность. Как сообщали местные СМИ, ремонтеще в 2014 г. пытались «повесить» на «Облпотребсоюз», офис которого находится рядом, за сквером им. С. Супруна. Тогда «Облпотребсоюз» отказывался, ссылаясь на то, что не имеет достаточных возможностей. Теперь соглашение достигнуто, «Облпотребсоюз» взялся за эту работу. Поэтому и «валят стенку», приводя граждан в волнение. Глава правления «Облпотребсоюза» Магомед ГАЛАЕВ рассказал нам, что речь идет не о ремонте, а о строительстве абсолютно новой опорной стены. Старая стенка не имела фундамента, ее постоянно разрушали грунтовые воды. Укреплять и ремонтировать ее можно было вечно. Кстати, по воспоминаниям старых сумчан, живущих неподалеку, валиться стенка стала не шесть лет назад, а через год-два после того, как ее построили, в те эпические времена, которые старики называют «еще при Лушпе». Возвращаясь в наши дни, скажем, что работы пока ведутся ударными темпами, даже в выходные дни. По новому проекту это будет монолитное бетонное сооружение с надежным фундаментом, вопросы с ремонтом которого не будут возникать каждый год. Магомед Галаев сказал: «Это наш подарок городу. Предстоит построить больше чем 180 м бетонной стены, работы ведутся непрерывно. Есть договоренность с городом, что мы построим опорную стену, а город приведет в порядок сквер, отремонтирует тротуар, уложит там плитку. Все должно быть красиво!» Недоверчивых людей волнует не так начало каких-то ремонтных работ, как сроки их окончания. «Развалят и бросят!» — боятся сумчане с богатым жизненным опытом. Поэтому о сроках окончания работ мы спросили особо. «Работать будем непрерывно, пока все не закончим, — ответил Магомед Джамалович, — точные сроки назвать не могу, но уверен, что в течение апреля справимся. Еще никто никогда не мог сказать, что мы что-то начали и бросили!»

«Ничьи» руины

Словом, с этим объектом все выглядит обнадеживающе. Но на противоположной стороне Троицкой, между поворотами на ул. Псельскую и в пер. Чугуевский, есть точно такие объекты. Эти стенки разваливаются или совсем развалены. В Департаменте инфраструктуры города нам только сообщили, что они не являются объектом коммунальной собственности. Чьи это руины, кто и когда будет наводить там порядок, предстоит выяснить. И, как нам кажется, вопрос этот не только для газеты.

Дороги и бордюры

Дорожный ремонт, как всегда, начинается по весне. И возобновляется, нужно вспомнить, через год в тех же местах. Сейчас люди смотрят на происходящее неподалеку от упомянутой стенки, на улице Псельской и волнуются — что это будет. Волнуются и на ул. Набережной р. Стрелки, и везде, где появляется строительная техника, выкапываются блоки бордюров, а ямы на дороге затрамбовывают битым кирпичом. По поводу начавшихся дорожных ремонтов мы разговаривали по телефону с начальником УКСа Виталием ШИЛОВЫМ. Вот как выглядят наши дорожные перспективы с его слов: «По ул. Псельской сняли бордюры и засыпали ямы на дорожном покрытии. Сейчас (3 марта — ред.) работы продолжаются. Ремонт будет производиться одновременно от начала Псельской до Дачного переулка, срок — 2-3 недели. Ремонтные работы проводит КП «Шляхрембуд». Деньги на дорожное строительство всегда осваиваются в первую очередь. Параллельно ведутся ремонтные работы на ул. Луговой, Т. Шевченко, Набережной реки Стрелки и в районе 40-й подстации (новое городское кладбище — ред.) Точные сроки завершения назвать не готов, но те участки, которые сейчас ремонтируются, должны быть закончены в апреле текущего года».

Врез

Когда что-то начинается, то делается страшно — вдруг не закончится никогда?! По крайней мере, стенке на Троицкой теперь такое не угрожает, остальное — покажет осень

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Чтобы построить! Сейчас вид улицы ужасный, но сносят старое для того, чтобы построить новое, более красивое и надежное

Алексей Сикорский, «Панорама» №15