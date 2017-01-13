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18.01 Среда

Весело и мило: поздравления на Крещение

Сегодня, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Весело и мило: поздравления на Крещение

Не знаете, как красиво поздравить родных и близких с праздником Крещения Господнего? Вам в помощь — самые теплые и светлые поздравления в этот праздник, — сообщает ДЕЛФИ.
***
Мороз крещенский не помеха.
Все в прорубь! Ну, хотя бы, в душ…
Здоровья Вам! Любви! И смеха!
И денег целый воз к тому ж!
***
Храни Вас Бог от всякого ненастья,
От злого языка, от боли и недуга,
От умного врага, от мелочной подруги.
И дай вам Бог коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и море счастья!
***
Поздравляю вас с крещением
Счастья вам и мира!
Пусть все будет хорошо,
Весело и мило!
Пусть Господь вас очень любит,
Пусть вас бережет
И для этого на Землю
Ангелов пошлет!
***
Сегодня Крещение — один из самых светлых праздников в году. Любите друг друга, поддерживайте в любых ситуациях и будьте счастливы.
***
Ты к празднику, ко дню Крещенья
Прими с любовью поздравленья!
Будь весел, счастлив, рад, спокоен,
Всегда удачлив, света полон!
***
Сегодня в Светлый праздник Христово Крещенье, хочу пожелать тебе, чтобы судьба была к тебе благосклонна. И пусть все беды и препятствия на твоем пути ты смог бы достойно пройти. И пусть злая вьюга все зло унесет.
***
Каждый год в крещенские морозы
Появляется священная вода!
Окропите ею Ваших близких!
И все беды канут навсегда!
***
Пусть Крещенские морозы
Заморозят ваши слёзы!
Счастье пусть растопит лёд!
Пусть веселым будет год!
***
Я поздравляю тебя в честь крещения! Здоровья в этот день хочу тебе желать. И не чуть-чуть, а очень много. Ну, скажем так, вагонов где-то пять.
***
Пусть Крещенские морозы
Заморозят ваши слёзы!
Счастье пусть растопит лёд!
Пусть веселым будет год!
***
С прекрасным зимним праздником. С Крещением Господним. Звонят колокола, правятся службы и освящается вода. Пусть этот праздник будет чистым, как крещенская вода и подарит вам здоровье и радость.
***
Окропите Вы водою
И себя, и всех святою,
Ведь в Крещение вода
И целебна, и чиста!
Искупайтесь с наслажденьем!
Со Святым Богоявленьем
Поздравляйте всех друзей,
Чтобы стало всем теплей!
***
Пусть крещенские морозы будут самыми крепкими и пусть таким же будет ваше здоровье. Смело в прорубь. Крещение! С праздником!
***
Пусть Крещенские морозы
Заморозят ваши слёзы!
Счастье пусть растопит лёд!
Пусть веселым будет год!
***
Тебя с крещеньем, друг мой, поздравляю. Ведь этот праздник важен для всех нас! Желаю быть тебе здоровым, а для сего, пошли купаться в проруби сейчас!
***
Мы Крещение Господне
Отмечать спешим сегодня!
Будьте счастливы, чисты!
Будут будни пусть просты!
Вы забудьте свою грусть!
Светлым праздник будет пусть!
***
Зима в разгаре, и Крещенье
Дает нам повод быть добрей.
Обряд великий очищенья
И сладко пахнет так елей…
***
Поздравляем с наслажденьем
Со Святым Богоявленьем!
Счастья, света и тепла!
Чтобы ладились дела!
Чтоб дарили только розы,
Вам в крещенские морозы!
***
Реки прозрачное теченье.
Христос крещен теперь водой.
И нашей верой и служеньем
Вода становится святой!
***
Я поздравляю тебя в честь крещения! Здоровья в этот день хочу тебе желать. И не чуть-чуть, а очень много. Ну, скажем так, вагонов где-то пять.

 

 

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