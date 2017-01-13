Весело и мило: поздравления на Крещение

Не знаете, как красиво поздравить родных и близких с праздником Крещения Господнего? Вам в помощь — самые теплые и светлые поздравления в этот праздник, — сообщает ДЕЛФИ.

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Мороз крещенский не помеха.

Все в прорубь! Ну, хотя бы, в душ…

Здоровья Вам! Любви! И смеха!

И денег целый воз к тому ж!

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Храни Вас Бог от всякого ненастья,

От злого языка, от боли и недуга,

От умного врага, от мелочной подруги.

И дай вам Бог коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и море счастья!

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Поздравляю вас с крещением

Счастья вам и мира!

Пусть все будет хорошо,

Весело и мило!

Пусть Господь вас очень любит,

Пусть вас бережет

И для этого на Землю

Ангелов пошлет!

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Сегодня Крещение — один из самых светлых праздников в году. Любите друг друга, поддерживайте в любых ситуациях и будьте счастливы.

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Ты к празднику, ко дню Крещенья

Прими с любовью поздравленья!

Будь весел, счастлив, рад, спокоен,

Всегда удачлив, света полон!

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Сегодня в Светлый праздник Христово Крещенье, хочу пожелать тебе, чтобы судьба была к тебе благосклонна. И пусть все беды и препятствия на твоем пути ты смог бы достойно пройти. И пусть злая вьюга все зло унесет.

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Каждый год в крещенские морозы

Появляется священная вода!

Окропите ею Ваших близких!

И все беды канут навсегда!

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Пусть Крещенские морозы

Заморозят ваши слёзы!

Счастье пусть растопит лёд!

Пусть веселым будет год!

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Я поздравляю тебя в честь крещения! Здоровья в этот день хочу тебе желать. И не чуть-чуть, а очень много. Ну, скажем так, вагонов где-то пять.

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Пусть Крещенские морозы

Заморозят ваши слёзы!

Счастье пусть растопит лёд!

Пусть веселым будет год!

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С прекрасным зимним праздником. С Крещением Господним. Звонят колокола, правятся службы и освящается вода. Пусть этот праздник будет чистым, как крещенская вода и подарит вам здоровье и радость.

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Окропите Вы водою

И себя, и всех святою,

Ведь в Крещение вода

И целебна, и чиста!

Искупайтесь с наслажденьем!

Со Святым Богоявленьем

Поздравляйте всех друзей,

Чтобы стало всем теплей!

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Пусть крещенские морозы будут самыми крепкими и пусть таким же будет ваше здоровье. Смело в прорубь. Крещение! С праздником!

***

Пусть Крещенские морозы

Заморозят ваши слёзы!

Счастье пусть растопит лёд!

Пусть веселым будет год!

***

Тебя с крещеньем, друг мой, поздравляю. Ведь этот праздник важен для всех нас! Желаю быть тебе здоровым, а для сего, пошли купаться в проруби сейчас!

***

Мы Крещение Господне

Отмечать спешим сегодня!

Будьте счастливы, чисты!

Будут будни пусть просты!

Вы забудьте свою грусть!

Светлым праздник будет пусть!

***

Зима в разгаре, и Крещенье

Дает нам повод быть добрей.

Обряд великий очищенья

И сладко пахнет так елей…

***

Поздравляем с наслажденьем

Со Святым Богоявленьем!

Счастья, света и тепла!

Чтобы ладились дела!

Чтоб дарили только розы,

Вам в крещенские морозы!

***

Реки прозрачное теченье.

Христос крещен теперь водой.

И нашей верой и служеньем

Вода становится святой!

***

Я поздравляю тебя в честь крещения! Здоровья в этот день хочу тебе желать. И не чуть-чуть, а очень много. Ну, скажем так, вагонов где-то пять.