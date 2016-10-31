Веселих новорічних свят!

«Панорама» рада поздравить вас с Новым годом! Пусть этот год уходит и забирает с собой все негативное. А в Новом году — мира нам всем! Оптимизма, удачи и энергии. Пусть останется все лучшее: друзья, родные, любимые, поддержка близких, надежда, детский смех. Будьте счастливы, веселы и здоровы!