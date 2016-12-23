Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.01 Четверг

Верьте в себя: гороскоп на 5 января

Сегодня, 06:31 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Верьте в себя: гороскоп на 5 января

Сегодня вы будете, как никогда уверены в своих силах и вы получите поддержку от своего окружения. Однако вечер все таки стоит провести в более спокойной обстановке и не принимать важных решений, поскольку вероятность ошибки высока.

Овен
Сегодня звезды советуют Овнам быть внимательнее. Не стоит начинать важные дела, а если приходится, то делайте это с самого утра. Необходимо быть сосредоточенным, поскольку возможны некоторые неожиданности, проблемы с техникой и непредсказуемым поведением близкого человека.

Телец
Общая атмосфера дня для Тельцов будет благоприятной, однако не исключены мелкие неожиданности, сюрпризы или необычное поведение родного человека. Сегодня вы получите удовольствие от того дела, которое раньше у вас вызывало неприязнь.

Близнецы
Близнецам сегодня будет трудно придерживаться намеченного графика или плана, поскольку возможны непредвиденные ситуации. Вам, вероятно, захочется усовершенствовать или изменить что-нибудь в своей жизни.

Рак
Сегодняшний день для Раков обещает быть весьма непредсказуемым и тревожным. Возможны непредвиденные случаи в пути. Однако звезды советуют не пасовать, поскольку вы сможете подстроиться к любой ситуации, вот только за результаты они не ручаются.

Лев
Звезды советуют Львам начинать запланированную работу, требующую максимум концентрации, с утра. Для новых начинаний сегодня весьма неподходящий день. Будьте также осторожны с покупками, поскольку их качество может оказаться сомнительным.

Дева
Сегодня Девы будут подвержены игривому настроению, и некоторые ваши эксперименты будут весьма полезны. Однако реакция окружающих на ваши действия будет также неоднозначна, как и ваше поведение. Звезды не советуют начинать сегодня дела, связанные с публичными или официальными действиями.

Весы
Сегодня Весам звезды советуют быть внимательнее — на работе вероятнее всего вы найдете какие-либо несоответствия в планах, также возможны неприятные сюрпризы, например: отключение электричества. В частной жизни будьте осторожны при получении медицинских услуг и при покупке лекарств.

Скорпион
Для Скорпиона сегодня удачный день для изменения курса деятельности или некоторых его деталей. Возможно, вы познакомитесь с новыми системами работы или вспомните надежные старые.

Стрелец
Стрельцу сегодня будет сложно следовать дисциплине. Вас будет одолевать желание пойти против системы. Постарайтесь все важные дела решить утром, когда вы еще можете контролировать свое поведение, вечером постарайтесь быть внимательнее к тому, что говорите.

Козерог
Козерогам звезды не советуют сегодня начинать глобальные дела, поскольку вы можете использовать непроверенные данные. Лучше всего заняться внесением дополнений и изменений в уже существующие проекты.

Водолей
Водолеям сегодня стоит придержать свое нестандартное мышление и сосредоточиться на точном исполнении обязательств, иначе хорошо начатое дело будет испорчено. В любом случае звезды советуют все важные вопросы решать в первой половине дня.

Рыбы
Звезды не советуют сегодня Рыбам проводить важные переговоры, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на определенной теме разговора. Лучше всего заняться проверкой документации и внесением необходимых исправлений.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 106 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 058 Комментариев 0
Топ-10 странных вещей в е-декларациях (инфографика)
Топ-10 странных вещей в е-декларациях (инфографика)
11.11.2016, 13:02 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 13:02 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 228 Комментариев 0
На Сумщине из окна выпал парень
На Сумщине из окна выпал парень
11.11.2016, 12:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.11.2016, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 283 Комментариев 0
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
13.10.2016, 17:50 Новость
Панорама Панорама 13.10.2016, 17:50 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 13 951 Комментариев 1
Противоречивый день: гороскоп на 12 сентября
12.09.2016, 06:25 Новость
Панорама Панорама 12.09.2016, 06:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 69 Комментариев 0
Действуйте! Гороскоп на 9 сентября
09.09.2016, 06:30 Новость
Панорама Панорама 09.09.2016, 06:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Отдыхайте: гороскоп на 8 сентября
08.09.2016, 06:17 Новость
Панорама Панорама 08.09.2016, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 168 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
Вчера, 18:39
admin admin Вчера, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
TVgid.ua
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII