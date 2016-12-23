Верьте в себя: гороскоп на 5 января

Сегодня вы будете, как никогда уверены в своих силах и вы получите поддержку от своего окружения. Однако вечер все таки стоит провести в более спокойной обстановке и не принимать важных решений, поскольку вероятность ошибки высока.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам быть внимательнее. Не стоит начинать важные дела, а если приходится, то делайте это с самого утра. Необходимо быть сосредоточенным, поскольку возможны некоторые неожиданности, проблемы с техникой и непредсказуемым поведением близкого человека.

Телец

Общая атмосфера дня для Тельцов будет благоприятной, однако не исключены мелкие неожиданности, сюрпризы или необычное поведение родного человека. Сегодня вы получите удовольствие от того дела, которое раньше у вас вызывало неприязнь.

Близнецы

Близнецам сегодня будет трудно придерживаться намеченного графика или плана, поскольку возможны непредвиденные ситуации. Вам, вероятно, захочется усовершенствовать или изменить что-нибудь в своей жизни.

Рак

Сегодняшний день для Раков обещает быть весьма непредсказуемым и тревожным. Возможны непредвиденные случаи в пути. Однако звезды советуют не пасовать, поскольку вы сможете подстроиться к любой ситуации, вот только за результаты они не ручаются.

Лев

Звезды советуют Львам начинать запланированную работу, требующую максимум концентрации, с утра. Для новых начинаний сегодня весьма неподходящий день. Будьте также осторожны с покупками, поскольку их качество может оказаться сомнительным.

Дева

Сегодня Девы будут подвержены игривому настроению, и некоторые ваши эксперименты будут весьма полезны. Однако реакция окружающих на ваши действия будет также неоднозначна, как и ваше поведение. Звезды не советуют начинать сегодня дела, связанные с публичными или официальными действиями.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют быть внимательнее — на работе вероятнее всего вы найдете какие-либо несоответствия в планах, также возможны неприятные сюрпризы, например: отключение электричества. В частной жизни будьте осторожны при получении медицинских услуг и при покупке лекарств.

Скорпион

Для Скорпиона сегодня удачный день для изменения курса деятельности или некоторых его деталей. Возможно, вы познакомитесь с новыми системами работы или вспомните надежные старые.

Стрелец

Стрельцу сегодня будет сложно следовать дисциплине. Вас будет одолевать желание пойти против системы. Постарайтесь все важные дела решить утром, когда вы еще можете контролировать свое поведение, вечером постарайтесь быть внимательнее к тому, что говорите.

Козерог

Козерогам звезды не советуют сегодня начинать глобальные дела, поскольку вы можете использовать непроверенные данные. Лучше всего заняться внесением дополнений и изменений в уже существующие проекты.

Водолей

Водолеям сегодня стоит придержать свое нестандартное мышление и сосредоточиться на точном исполнении обязательств, иначе хорошо начатое дело будет испорчено. В любом случае звезды советуют все важные вопросы решать в первой половине дня.

Рыбы

Звезды не советуют сегодня Рыбам проводить важные переговоры, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на определенной теме разговора. Лучше всего заняться проверкой документации и внесением необходимых исправлений.