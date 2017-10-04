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Вернулся домой: на Сумщине появился памятник воину (фото)

Сегодня, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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28 октября в День освобождения Украины от нацистских захватчиков на перекрестке улиц Киевской и Петропавловской в Ахтырке торжественно открыт памятник орденоносному участнику Второй мировой войны Владимиру ЖОЛОБУ.
Возродил для ахтырчан память о герое его двоюродный внук Игорь Волобуев. Владимир Степанович Желоб родился и жил в Ахтырке. Он был младшим ребенком в семье и единственный пошел воевать. В своих письмах к родным он обещал дать жару фашистам и вернуться домой. И обещание свое выполнил наполовину:штурм Берлина стал его последней боевой операцией.
Танкист гвардии майор Владимир Жолоб героически прошел всю войну и до заветной Победы не дожил 8 дней. 25 апреля в одном из кварталов в Бриц пуля фашистского снайпера на вылет пробила голову гвардии майора. Еще 5 дней он боролся за жизнь в госпитале и 30 апреля умирает, так и не вернувшись в Ахтырку.

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