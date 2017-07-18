Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.07 Четверг

Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика)

Сегодня, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Экономика Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама

За время последней сессии народные депутаты обещали очень много сделать, но не успели вложиться в во временные рамки. Это наглядно продемонстрировали «Слово и Дело» в серии публикаций по итогам работы шестой сессии парламента.
Содержательно об обещаниях, которые депутаты дали, но не успели выполнить за это время.

У спикера ВР Андрея Парубия накопилось приличное количество обещаний, которые он не смог выполнить за время последней сессии. Так и не были рассмотрены законопроекты об упрощении процедуры привлечения депутатов к ответственности и снятии депутатской неприкосновенности. Нерешенным за это время остался вопрос о выборах по открытым спискам, хотя Парубий обещал приложить максимум усилий для принятия соответствующего законопроекта.
Об этих и других обещаниях подробнее в инфографике.

Напечатать Письмо автору Просмотров 80 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине собрали первый урожай на целый каравай
На Сумщине собрали первый урожай на целый каравай
Сегодня, 09:18 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 65 Комментариев 0
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
Вчера, 11:02 Новость
Панорама Панорама Вчера, 11:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 47 Комментариев 0
Что будет с ценами на продукты в Украине в разгар сезона
Что будет с ценами на продукты в Украине в разгар сезона
18.07.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 18.07.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 162 Комментариев 0
Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр
Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр
17.07.2017, 14:01 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 14:01 Категория: Новость Рубрики: Закон, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
Бизнесменов разводят именем Клочко
Бизнесменов разводят именем Клочко
17.07.2017, 10:07 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 0
У сумчан появилось больше шансов устроится на работу заграницей
У сумчан появилось больше шансов устроится на работу заграницей
14.07.2017, 15:28 Новость
Панорама Панорама 14.07.2017, 15:28 Категория: Новость Рубрики: Мир, Бизнес, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 147 Комментариев 0
Украинские права признают в Европе
Украинские права признают в Европе
10.07.2017, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Закон, Мнение, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 192 Комментариев 0
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Афган САЛМАНОВ: «Сумщина в этом году будет со своим сахаром»
Вчера, 17:11
admin adminych admin adminych Вчера, 17:11 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 334 Комментариев 0
Это было круто: ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод
Вчера, 15:05
admin adminych admin adminych Вчера, 15:05 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 152 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 169 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу патрульной полиции в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
Сегодня, 12:21
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Каламутность і прозорість води
17.07.2017, 17:04
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 17:04 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Особенности печати баннеров для наружной и внутренней рекламы
17.07.2017, 13:13
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 13:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
12.07.2017, 12:53
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
Прохожанин к материалу
В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят
Ничего в нашей жизни в городе не меняется. Только тарифы. На проезд, на воду, на тепло... Сдали в аренду ...
Сегодня, 04:29
Виктория123 к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Наша Анекс Классик отлично подходит как для лета, так и для зимы.
18.07.2017, 16:01
Виктория123 к материалу
Как выбрать качественный товар для детей
Спасибо за статью, мы много качественных игрушек покупали на сайте mamakupi.ua.
18.07.2017, 15:57
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII