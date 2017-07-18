Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика)

За время последней сессии народные депутаты обещали очень много сделать, но не успели вложиться в во временные рамки. Это наглядно продемонстрировали «Слово и Дело» в серии публикаций по итогам работы шестой сессии парламента.

Содержательно об обещаниях, которые депутаты дали, но не успели выполнить за это время.

У спикера ВР Андрея Парубия накопилось приличное количество обещаний, которые он не смог выполнить за время последней сессии. Так и не были рассмотрены законопроекты об упрощении процедуры привлечения депутатов к ответственности и снятии депутатской неприкосновенности. Нерешенным за это время остался вопрос о выборах по открытым спискам, хотя Парубий обещал приложить максимум усилий для принятия соответствующего законопроекта.

Об этих и других обещаниях подробнее в инфографике.