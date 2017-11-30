Вегетарианцы поневоле: как цены влияют на вкус (инфографика)

Украинцам мясо и сало становятся не по карману. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мясных продуктов. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза, — сообщает Голос Столицы.

Вместе с тем, прогнозы экспертов неутешительные: к Новому году цены на мясо вырастут еще до 20%.

Исключением стала лишь гречка, которая подешевела на четверть. Сахар, яйца и масло остались почти по тем ж ценам, а вот украинские фрукты дорожают быстрее африканских бананов.