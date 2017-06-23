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Вечернее ДТП на Сумщине (фото)

Сегодня, 12:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Вечернее ДТП на Сумщине (фото)

Вечером на линию «102» поступило сообщение о том, что на центральной улице Шостки произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия была направлена группа реагирования патрульной полиции.
Как выяснили правоохранители, 59-летний водитель автомобиля «DAEWOO Nexia» при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении велосипедисту. В результате чего произошло ДТП, в котором пострадал 60-летний велосипедист и получил перелом правого плеча и был доставлен в больницу каретой «Скорой помощи».
По предварительным данным водитель автомобиля был трезв. Мужчина объяснил правоохранителям, что вовремя увидеть препятствие ему помешало солнце, его ослепило.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ведутся необходимые следственные действия, — соощает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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