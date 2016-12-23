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Вчера и сегодня

Сегодня, 11:07 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Инна Клышко Инна Клышко
Вчера и сегодня

Вчера мы смеялись, читали SMS-ки о пижамной вечеринке, готовили кексы и печенье, которые продадут на ярмарке, а вырученные деньги перечислят на благотворительность, а сегодня утром стало известно, что самый дорогой мой человек может лишиться работы. Потому как национализация системного банка страны – это серьезно. Это вообще непонятно что. Одних волнуют вклады, других – перспектива тех «кредитов», которыми можно было воспользоваться как хорошим подспорьем до зарплаты, третьих – работа, четвертых — платежи («не будет ли сбоев и не лишусь ли из-за этого субсидии»).
К сожалению, в новой истории Украине много таких вчера и сегодня. Чур меня! Будем, конечно, надеяться на лучшее! Другого-то все равно сделать ничего не сможем. Но как все это уже надоело! Эти бесконечные метания, шатания, прожекты -и в итоге… Самое интересное, что многие скептично относятся к этой инициативе государства. Некоторые даже шутят: мол, у государства появилась новая функция – отобрать хорошее, настроенное, сделанное чужими руками и испаскудить. Не успокоило даже фейсбушное обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором он объяснил необходимость национализации «ПриватБанка» стремлением обеспечить стабильность банковской системы Украины, а также защитить клиентов банка: 3 млн пенсионеров, 500 тыс. студентов, 1,6 млн социально незащищенных граждан плюс 3,5 млн зарплатных счетов, 500 тыс. частных предпринимателей. «Вчерашним решением мы защитили 20 млн клиентов банка и финансовую стабильность нашего государства», — заявил глава правительства.
Меня лично новость о национализации шокировала. И не только «широтой» перспектив для других компаний (по этому поводу в соцсетях уже много шуток – предлагают национализировать «Рошен», облэнерго и т.д.), но и отсутствием «альтернативы». Хорошо помню, как платила за учебу дочери. Госбанк заломил такую сумму за перечисление, что срочно побежали в «родной» коммерческий банк, где мне как клиенту все это обошлось раза в два дешевле. После такого решения правительства для многих вариант отступления будет потерян.
К сожалению, как показывает история, если наше государство берется что-то реформировать и улучшать, в итоге получает обратное. Достаточно вспомнить реформы в медицине и образовании и сравнить с тем, что сейчас происходит в больницах, школах и вузах. А еще есть масса необходимых и важных для государства отраслей и предприятий, чья коммерческая составляющая «всегда мешала» принятию каких-то решений. А тут нате вам. Все можно, и так оперативно. Вот только лично меня интересует, что будет с сотрудниками. Просто когда для выпускников супер-пупер классных вузов нет работы, а чиновничье «сложное» перекладывание бумажек и вечные «бла-бла-бла»-должности требовали опыта работы не менее трех лет, только в банке предлагалось пройти собеседование, обучение, по итогам которого было возможно трудоустройство. У этого банка было много интересных проектов, которые давали работу тысячам людей. А теперь что?
Вечное вчера и сегодня: плохо и еще хуже с вечным выбором «среди худших»? Счастливое и стабильное завтра в этой стране вообще возможно?!

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