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Валентина Трошечко про правову допомогу сумчанам

Сегодня, 13:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Валентина Трошечко про правову допомогу сумчанам

Валентина ТРОШЕЧКО: “При вирішення нагальних життєвих проблем звертайтеся до Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги”.
Вже десятий рік поспіль 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Святкова дата — гарний привід поспілкуватися із досвідченим фахівцем правової сфери Валентиною ТРОШЕЧКО.
R: Валентина Вікторівна, для пересічного українця послуги юриста стають вельми затребуваними й актуальними. Яку інформацію сумчани можуть отримати у Сумському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вул. Покровська, 9/1 та які перші результати його роботи?
В.Т.: Вже другий рік поспіль Центр БПД приймає громадян та надає всебічну правову допомогу й підтримку громадянам міста та області. Досвідчені юристи надають консультації кожному.ю хто переступив поріг нашого центру, де постійно ведуть прийом працівники центру БВПД та досвідчені адвокати. Заклад розташований у центральній частині міста, де створені комфортні умови для відвідувачів, є дитячий куточок, окрема кімната для конфіденційних переговорів, один раз на тиждень чергує кваліфікований психолог.

R: Для пересічного громадянина поясніть : що означає первинна та вторинна правова допомога?
В.Т.: Первинна ланка правової допомоги передбачає надання консультацій та роз’яснень з правових питань, складання скарг та інших документів (окрім документів процесуального характеру), а також доступ до вторинної правової допомоги. А вторинна правова допомога включає такі види послуг: захист від обвинувачення, представництво інтересів громадян у судах, державних органах, ОМСВ перед іншими особами та складання документів процесуального характеру. Слід відзначити, що за період з 1 січня 2017 р. до 1 жовтня 2017 р. до Центру БВПД звернулися 3289 громадян, яким було надано кваліфіковану правову допомогу.

R: Наскільки обізнані сумчани в правовій сфері?
В.Т.: Мої колеги зазначають, що досить часто стикаються з тим, що громадяни не в достатній мірі знають свої права, визначені Конституцією та законами України. Є непоодинокі факти, коли звертаються люди, постраждалі внаслідок власної правової необізнаності. І в таких випадках правники Центру БВПД роблять все від них залежне з метою виправлення ситуації та надання реальної допомоги громадянам, що потрапили в скрутну ситуацію. Тому, шановні сум’яни, обов’язково звертайтеся до юристів, перед тим як здійснити правові дії, пов’язані чи то із майновими питаннями (спадщина, дарування), чи то у громадянських справах (розлучення, матеріальна допомога).

R: Яке коло питань хвилює громадян, котрі приходять на консультацію до юристів Центру БПД?
В.Т.: Найчастіше до наших фахівців звертаються громадяни з питань виконання земельного, сімейного, житлового та іншого цивільного законодавства. Також велика кількість звернень від учасників АТО, які скаржаться на неправомірні дії місцевої влади щодо виділення їм земельних ділянок. А в листопаді минулого року зареєстрована рекордна кількість звернень учасників бойових дій АТО — у кількості 750 осіб. Такий шквал відвідувачів спровокувала правова колізія, яка виникла у питанні виплати щорічної одноразової грошової допомоги для учасників АТО. Дію закону щодо надання цієї виплати обмежує розмір бюджетних асигнувань. Таким чином, навіть після звернень до суду жоден із АТОвців не отримав належні кошти. Й до сих пір ці справи знаходяться в процесі судового розгляду.

R: Як удосконалюється робота очолюваного Вами центру?
В.Т.: Сумським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкрито дистанційні пункти на території Сумського, Краснопільського, Путивльського районів Сумської області та м. Суми, які розташовані у приміщеннях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Прагнучи охопити найширше коло населення, за участю керівництва Координаційного центру з надання правової допомоги та міністра юстиції України в липні поточного року на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області відкрито сучасний колцентр, де за номером 0 800 213-103 можна отримати консультації юристів з усього спектру правових питань. За три місяці роботи колцентру на гарячу лінію звернулося майже 12 тисяч громадян.
R: Валентина Вікторівана, напередодні професійного свята — Дня юриста — що б Ви хотіли побажати своїм колегам та сумчанам?
В.Т.: Своїм колегам та сумчанам у День юриста я хотіла б побажати професійного зросту, натхнення у роботі, в усіх добрих починаннях і, найголовніше – міцного здоров’я та мирного неба!

Олена Шевченко, «Панорама» №41

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