В Сумах для троллейбусов сделали новое расписание, убрав три маршрута



КП «Электроавтотранс» сообщает сумчанам об изменении расписания движения и времени работы на линии троллейбусов.

Как сообщает сайт мэрии, предприятие вынужденно пошло на такие шаги для сокращения расходов из-за значительной задолженности государственного бюджета перед предприятием за перевозку льготной категории граждан электро- и автотранспортом.

По данным предприятия, на некоторых маршрутах уменьшено время работы троллейбусов путем внедрения «пиковых» графиков (по максимальному пассажиропотоку), а также исключены троллейбусные маршруты, которые являются убыточными и дублируются другими маршрутами (№ 6, 8, 14).

Напомним, что в конце февраля было изменено расписание движения автобусов маршрутов № 7, 9 и 9а.

Расписание движения и время работы на линии автобусов и троллейбусов КП «Электроавтотранс» смотрите здесь: http://www.vsisumy.com/news/gorod/sumskie-trolleybusy-poshli-po-pikovym-grafikam