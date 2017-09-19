В Боромле устанавливают монолит (фотофакт)

Продолжается текущий средний ремонт на мостовом переходе автодороги национального значения Н-12 Сумы-Полтава. На 41 км автомобильной дороги в с. Боромля проводится устройство монолитной плиты, — сообщает пресс-служба саД в Сумской области.

Служба автомобильных дорог в Сумской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки и заботиться о собственной безопасности и безопасности других.