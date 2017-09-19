Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.10 Четверг

В Боромле устанавливают монолит (фотофакт)

Сегодня, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
В Боромле устанавливают монолит (фотофакт)

Продолжается текущий средний ремонт на мостовом переходе автодороги национального значения Н-12 Сумы-Полтава. На 41 км автомобильной дороги в с. Боромля проводится устройство монолитной плиты, — сообщает пресс-служба саД в Сумской области.
Служба автомобильных дорог в Сумской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки и заботиться о собственной безопасности и безопасности других.

Напечатать Письмо автору Просмотров 146 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото) 3 фото
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
19.09.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 320 Комментариев 2
В Сумском облсовете мигрируют депутаты
В Сумском облсовете мигрируют депутаты
15.09.2017, 13:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.09.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 150 Комментариев 0
На Сумщине появился новый уютный уголок для отдыха (фото) 2 фото
На Сумщине появился новый уютный уголок для отдыха (фото)
13.09.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 13.09.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 479 Комментариев 0
На Сумщине в октябре откроют элеватор (фото) 10 фото
На Сумщине в октябре откроют элеватор (фото)
12.09.2017, 15:16 Новость
Панорама Панорама 12.09.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 271 Комментариев 0
На Сумщине перезахоронят солдата
На Сумщине перезахоронят солдата
09.08.2017, 18:46 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 18:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 54 Комментариев 0
Генплан Лебедина изменят
Генплан Лебедина изменят
03.07.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 03.07.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 189 Комментариев 0
В Сумах разоблачили финансистов террористов 2 фото
В Сумах разоблачили финансистов террористов
29.06.2017, 16:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 16:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 194 Комментариев 0
На Сумщине осквернили могилы воинов (фото) 7 фото
На Сумщине осквернили могилы воинов (фото)
29.06.2017, 10:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 10:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 298 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 450 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, взрывы на складе боеприпасов под Винницей - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 145 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Бои без правил на Сумщине (видео)
Вот к такому МОРДОБОЮ по всей стране ведёт потрошенко-яйценюковская ШАЙКА МАРОДЁРОВ у власти, проголосовавшая сегодня за АНТИнародную судебную "реформу", ведущую ...
03.10.2017, 14:09
Juli_Muri к материалу
Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы
Поради корисні, однак все дуже індивідуально. Комусь підходить звичайна косметика, а хтось навіть лінзи не може носити, бо очі дуже ...
29.09.2017, 20:11
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
27.09.2017, 00:04
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII