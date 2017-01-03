Уже 20: суициды на Сумщине

29 января в Сумах повесился 68-летний онкобольной мужчина. В этот же день зафиксировано и несколько неудачных попыток суицида. В хирургию Белопольской ЦРБ в доставлен 39-летний житель района в состоянии алкогольного опьянения с ножевым ранением верхней части живота справа. Как выяснили медики, рану он нанес себе сам при попытке закончить жизнь самоубийством. В реанимацию Сумской районной больницы доставлен 39-летний мужчина, наглотавшийся неизвестных таблеток при попытке суицида.

28 января в Ахтырском районе по месту жительства на лестнице повесилась 32-летняя женщина, которая ранее высказывала намерения о суициде.

26 января в Конотопском районе по месту жительства повесился 38-летний мужчина. Труп обнаружила жена. Тело направлено в морг для экспертизы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 29 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 20 человек (в прошлом году на эту же дату – 19).