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Уже 20: суициды на Сумщине

Сегодня, 10:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Уже 20: суициды на Сумщине

29 января в Сумах повесился 68-летний онкобольной мужчина. В этот же день зафиксировано и несколько неудачных попыток суицида. В хирургию Белопольской ЦРБ в доставлен 39-летний житель района в состоянии алкогольного опьянения с ножевым ранением верхней части живота справа. Как выяснили медики, рану он нанес себе сам при попытке закончить жизнь самоубийством. В реанимацию Сумской районной больницы доставлен 39-летний мужчина, наглотавшийся неизвестных таблеток при попытке суицида.
28 января в Ахтырском районе по месту жительства на лестнице повесилась 32-летняя женщина, которая ранее высказывала намерения о суициде.
26 января в Конотопском районе по месту жительства повесился 38-летний мужчина. Труп обнаружила жена. Тело направлено в морг для экспертизы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 29 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 20 человек (в прошлом году на эту же дату – 19).

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