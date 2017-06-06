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Ускользающая красота в Сумах

Вчера, 13:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Ко Дню города в Сумах отремонтируют два фонтана, есть планы и по уличному освещению
Всем известно, что КП «Горсвет» занимается ремонтом и обслуживанием сетей внешнего освещения. Но с некоторых пор предприятие обслуживает фонтаны. На балансе у КП находятся фонтаны на верхней и нижней террасах Покровского сквера — первый брали в рабочем состоянии у КП «Горводоканал», второй — запускали сами. Также предприятием заключен договор на обслуживание еще двух фонтанов — «Купальщицы» в городском парке, которой занимался «Зеленстрой», и «Европейского» у гостиницы «Сумы». «Департамент инфраструктуры предложил заняться обслуживанием фонтанов, так как они находились ни в чьей собственности. Подумал, что если на водоканале есть отдел энергетики, то у нас будет отдел сантехники. Взял на работу необходимых специалистов», — рассказал директор КП «Горсвет» Эдуард ВЕЛИТЧЕНКО. По его словам, сотрудники других КП при необходимости охотно помогают коллегам. «Водоканал помогает. Есть общая работа. Коммунальщики должны дружить. Если надо, и мы поможем — общее дело делаем», — уверен директор, который пришел сюда из бизнеса.
Кадры решают все
Эдуард Велитченко стал и.о. директора КП с 28 сентября 2016 г. На предприятии он с 5 сентября. Сначала занимал должность главного инженера, а с 13 сентября — начальника района сетей наружного освещения. После проведенного конкурса он теперь полноценный директор. А в его заместителях прошедший Майдан и АТО, преподававший в СумГУ Алексей МАКАРЮК. Именно после его разоблачений предыдущий директор предприятия Николай ПАРХОМЕНКО со скандалом был уволен 23 мая 2016 г. Тогда пострадал и Алексей Макарюк: после его заявлений о растрате руководством бюджетных средств его уволили с КП в феврале 2016 г. Он возглавил областное управление ЖКХ и в суде доказывал свою правоту.
«Меня уволили 17 февраля. Судился, и 27 июля меня восстановили. Но на тот момент я был госслужащим, не имел права совмещать, поэтому написал заявление об увольнении. Меня уволили с «Горсвета», выплатили 700 грн. морального ущерба и средний заработок за время вынужденного прогула. Поработал в УЖКХ и решил вернуться в горсовет с 1 декабря», — рассказал Алексей свою историю.
По его словам, эпопея с бывшим директором и все происходящее на предприятии сделало его родным. «Я в него изначально много вложил. Видел, как оно работает. Стояла задача — вывести его на нормальный уровень. Вместе с Эдуардом Викторовичем принимал участие в конкурсе, но занял последнее место», — сообщил Алексей Макарюк.
Не фонтан
По словам Эдуарда Велитченко, на ремонт «Купальщицы» выделено 20 тыс. грн.:
«Насос купили, кабель протянули, от КП запитали, поставим шкаф управления и сделаем освещение. Чтобы было красиво и ярко, чтобы люди сюда приходили и отдыхали». На данный час в фонтане заменили насос, начали работы по восстановлению гидроизоляции и покрытия ограждения фонтана. Фонтан раскрасят специальными светоотражающими красками, с двух сторон на опорах установят специальные светильники для подсветки воды и рисунков. ««Купальщица» желтой и останется. Воду подсветят, как море, на плитке будут рисунки, напоминающие пляж», — рассказал Алексей Макарюк.
На ремон «Европейского» горсовет выделил 530 тыс. грн. «Там много работы по гидроизоляции и по электрике. Там ничего не сохранилось. Надо закупать новые светильники и делать гидроизоляцию. Вода оттуда уходит неизвестно куда. Чтобы мы не остались крайними — надо делать капитально», — считает Эдуард Велитченко.

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Также планируется отремонтировать фонтаны на ул. Харьковской и, возможно, в сквере «Дружба»

Цитата
«Нужно в глобальной перспективе разработать условия для инвесторов, чтобы могли зайти известные компание и за раз заменить натриевые лампы разжаривания на светодиодные светильники. До 17 тыс. светоточек. Второй шаг — замена 600 км проводов на изолированные…В целом, по приблизительным подсчетам – это 150 млн грн.», — Алексей Макарюк, замдиректора КП «Горсвет»

Фото автора
Вдохновляющая композиция. «Купальщица» преобразится
Ирина Власова, «Панорама» №28

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