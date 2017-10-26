Уроженка Сумщины предстанет перед судом в Николаеве

Прокуратура передала в суд материалы в отношении трех граждан Грузии и их сообщницы, которые обвиняются в совершении ряда квартирных краж в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщает nikcenter со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области. В течение 7 месяцев трое граждан Грузии и их сообщница из Сумской области обворовывали квартиры. Злоумышленники всегда похищали исключительно ценные вещи: драгоценности, изделия из меха, ювелирные изделия, деньги. Их задержали с поличным после очередной кражи из квартиры.

Установлена причастность обвиняемых к 12 фактам краж на территории Заводского района Николаева с материальным ущербом на общую сумму более 2 миллионов гривен. Обвиняемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.