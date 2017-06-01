Унікальне мистецтво на Сумщині

Роменчанин Олександр МАТВІЄНКО — один з небагатьох майстрів маркетрі в Україні, який створює дивовижні картини із дерева, привезеного з різних куточків земної кулі

Зустрічає гостей 58-річний митець у невеличкій майстерні. Олександр Матвієнко приносить альбом і починає гортати світлини зі своїми роботами: роменчанин присвятив понад 40 років життя мистецтву по дереву, зробивши в незвичному стилі понад 136 робіт. Роменчанин із творчим псевдонімом Матвій вміє працювати з деревом і творить з ним дивовижні речі. Інкрустація почалася із одного незвичайного випадку, коли син майстра випадково пошкодив стільницю домашнього журнального столика. Руки майстра, який все життя малював, створював гравюри, перетворили цей звичний предмет інтер’єру на унікальну річ, оздоблену дерев’яною мозаїкою, — так звана техніка інтрасії.

Продемонструвавши світлини з роботами маркетрі, Олександр сідає за своє робоче місце і показує ескіз – жінка тримає парасольку. Беручи до рук різець, улюблений інструмент майстра, акуратно по контурам вирізає на папері окремий сегмент ескізу: «Навіть тростинку парасольки необхідно виділити». У своїй роботі Олександр використовує шпон — кусочки дерев різних порід, завезених з усього світу. Їх багато: королівське, оливкове, дерево, амарант, палісанд ріо, австралійський лейсвуд, дуб, береза, білий клен та інші. Кожне має свій колір, свою фактуру, свій особливий запах.

От, скажімо, одна із картин автора — «Танок лелеки» — це взагалі навколосвітня подорож різновидами існуючих у світі дерев. «Крила лелеки зроблені у поєднанні дерев африканського венге та білого клену, клюв – рожевий амарант, що проростає в південноамериканських низовинах Амазонії, фоном зображення служить американський горіх, а там, де ходить

лелека, – березовий кап. Необхідно також підбирати направлення волокон дерев, щоб правильно підкреслити на картині дорогу чи хмари на небі. «Буває, чотири години виконую роботу, а буває – чотири місяці», — розповідає Олександр Матвієнко. Готовий «пазл» зі шпонів приклеює скотчем, виділяючи шматочки ватмана, таким чином набирається «сорочка» (полотно) картини, яка наклеюється на жорстоку основу ДВП або на фанеру, і під тиском пресу клей висихає. Після цього проводиться попередня шліфовка, потім шпаклюються плоско картини. Слід зауважати, що Матвій шпаклівку робить власноруч. Проводиться кінцеве шліфування, полірування та лакування.

Майстер часто виставляє картини у стилі маркетрі в Києві на Андріївському узвозі на День Києва чи День Незалежності України. Роботи купують американці, ізраїльтяни, італійці – їх чарує дивизна робіт одного з небагатьох (рідкісних) майстрів маркетрі в Україні. В тематиці робіт роменського маркетриста можна віднайти: українські сюжети («Зимовий вечір», «Світанок», «Зимовий пейзаж»); образи з натури («Валентинка», «Жінка Парео»), романтичні етюди («Двоє і Біг-Бен», «Двоє в кафе і недопите вино»). Демонструє Олександр Володимирович і свою найціннішу роботу – «Жінка Парео»: «Змалював її на березі річки Сули, але попросили зобразити біля моря».

Окрім свого захоплення Олександр Матвієгнко чимало часу присвячує роботі з дітьми. Він працює вчителем у Роменській школі №7. І свого часу перепрофілював шкільну майстерню для дитячих робіт: різьблення, плетіння, макраме, декупаж, орігамі, вишивання, і, звичайно, навчає дітей маркетрі. Діти вміло перехоплюють досвід свого наставника. Вже є успіхи, якими Олександр пишається: учень 9 класу Данило – переможець обласного фестивалю мистецтв «Перлини душі» за роботу «Ісус Христос».

Велика любов до своєї справи, ентузіазм, творче натхнення дозволяють побороти думки про тяжку хворобу, діагноз якої винесли лікарі 12 років тому. «Людина живе стільки, скільки живуть її роботи, і добре, коли навчаєш улюбленій справі дітей», — говорить український майстер маркетрі. А ще він встигає займатися благодійністю. Кошти за роботу «Зимовий вечір» перерахував бійцям в зоні АТО. Картина «Валентинка», що знаходиться в київській творчій майстерні «Вогонь», виставлена на аукціоні, кошти теж підуть на допомогу.

Фото1: Заурядний митець. «Маркетрі – це не мистецтво, а техніка», — скромно говорить про свої унікальні роботи майстер

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Вадим Яременко, «Панорама» №21