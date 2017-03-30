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Умерьте пыл: гороскоп на 26 мая

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Умерьте пыл: гороскоп на 26 мая

Будет явно прослеживаться тенденция к излишествам и преувеличениям. Чтобы сегодняшний день прошёл без особых проблем, следует соблюдать умеренность в своём поведении, а также отказаться от любого рода новаторства и креатива.
Овен:
Овнов сегодня посетит гениальнейшая идея. После многочасовых размышлений над этим проектом вы примите решение пока держать свою задумку при себе, так как побоитесь, что друзья и родные вас не поддержат.
Телец:
Тельцы в этот день будут много размышлять по поводу потенциального переезда. Вечером вы решите организовать внеочередной семейный совет, ведь квартирный вопрос отнимет покой не только у вас, но у ваших ближайших родственников.
Близнецы:
Близнецам 26 мая удастся организовать очень необычное романтическое свидание. Человек, на которого вы захотите произвести впечатление этим жестом, сильно удивится, обрадуется и продемонстрирует по отношению к вам ответную симпатию.
Рак:
Раки сегодня решат отказаться от склонности к накопительству. В стремлении сделать себе небольшой подарок, сразу после работы вы отправитесь на «шопинг» и будете скупать все товары, которые привлекут ваше внимание.
Лев:
Остроумие Львов в этот день достигнет наивысшей отметки. Ваши шутки на злобу дня заметно оживят служебную атмосферу и вызовут улыбку даже на лице вашего обычно очень строгого и сдержанного руководителя.
Дева:
Девы сегодня неожиданно встретят человека из прошлого. После обмена банальными фразами вы и ваша бывшая любовь придёте к выводу, что за годы, пока вы не виделись, каждый из вас до неузнаваемости изменился.
Весы:
Весам сегодня любым путём следует избегать одиночества. Если вы проигнорируете этот совет и захотите некоторое время побыть наедине со своими печальными мыслями, уже этим вечером у вас начнётся затяжная депрессия.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут стремиться любым путём завоевать общественное внимание и известность. Ради достижения задуманного вы пойдёте на всё (даже отважитесь совершить очень опасный или экстраординарный поступок).
Стрелец:
Стрельцы в этот день захотят привлечь к своим прогрессивным идеям как можно большее число единомышленников. Однако поиски потенциальных союзников вы будете проводить в неподходящих местах, а потому лишь единицы людей поддержат ваши проекты.
Козерог:
Козерогам сегодня необходимо начать работу по уничтожению всех своих внутренних ограничителей. Пока вы не станете уверенней в себе и смелей, вам не следует рассчитывать на громкие победы ни в служебных делах, ни на личном фронте.
Водолей:
Водолеи сегодня будут старательно выполнять волю своей второй половинки. Потакая капризам своего любимого человека, вы будете преследовать главную цель — отвлечь его внимание от вашего недавнего проступка.
Рыбы:
Рыбы сегодня рискуют довести себя до физического изнеможения. Осознавая, что прибавку к окладу вы сможете получить только выкладываясь на все сто процентов, вы решите трудиться с удвоенной силой, но ваши внутренние резервы довольно быстро иссякнут.

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