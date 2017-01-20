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Улыбку шире: гороскоп на 31 января

Сегодня, 06:08 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Улыбку шире: гороскоп на 31 января

31 января 2017 года будет иметь положительный эмоциональный заряд, который очень позитивно отразится на сфере межличностного общения. В этот день можно посетить давних знакомых, нанести визит в музей или театр, а также заняться поисками новых путей для саморазвития.

Овен:
Овнам 31 января предстоит решить ряд безотлагательных материальных вопросов. Не исключено, что возникнут некоторые трудности с платежом, который вы доверили заплатить кому-то из своих близких знакомых.

Телец:
Тельцы сегодня испытают потребность в крупном реформировании своей личной жизни. Вы решите устранить все разногласия в отношениях со второй половинкой, и с этой целью вызовете её на разговор, который окажется очень нелёгким.

Близнецы:
Близнецам 31 января 2017г потребуется умение уступать и идти на поводу у окружающих. Все аргументы, которые вы приведёте своим оппонентам в этот день, окажутся неподходящими или не достаточно обоснованными.

Рак:
Ракам в этот день суждено выступить в роли чьей-то жилетки. Не жалейте о времени, потраченном на помощь кому-то их своих близких друзей, ведь этот человек ещё не раз ответит вам той же монетой.

Лев:
Львам сегодня удастся вызвать большой интерес со стороны симпатичного представителя противоположного пола. Это, конечно, вам очень польстит, но вы будете вынуждены ему объяснить, что питаете пылкие чувства только к своей второй половинке.

Дева:
Девы сегодня окажутся на редкость обаятельны и милы в процессе общения с окружающими. Эти приятные метаморфозы в вашем поведении успеют оценить и ваши друзья, и даже старушки, часами сидящие возле подъезда.

Весы:
Весы в этот день займутся подготовкой к какому-то семейному торжеству или банкету. За этими хлопотами вы не успеете отдохнуть и не заметите, как долгожданная суббота уже завершится.

Скорпион:
Скорпионы сегодня соберут семейный совет для обсуждения плана текущих расходов. Вы дадите возможность высказать свою позицию каждому члену семьи, но последнее слово по традиции оставите за собой, что и станет истиной в последней инстанции.

Стрелец:
Стрельцам сегодня массу хлопот доставит отсутствие элементарного комфорта. Во время поездки к родным ваше авто на много часов застрянет в утомительной пробке. Именно этот момент выбьет вас из колеи и вызовет у вас огромное недовольство.

Козерог:
Козероги 31 января 2017 испытают огромную гордость за кого-то из близких родственников. Вы не поскупитесь на тёплые слова в адрес этого человека и решите организовать в его честь небольшое торжественное мероприятие.

Водолей:
Водолеям на сегодняшний день следует отказаться от лени и эгоизма. Не отказывайте в помощи старшим членам семьи, даже если вы имели свои, более приятные планы на эту субботу.

Рыбы:
Рыбы проведут последний день января за активными видами спорта. После того, как вы вернётесь с лыжной прогулки или с катка, вам захочется одного — сесть в своё удобное кресло и больше не двигаться.

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