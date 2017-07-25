Национальная Хохляцкая Лига

Украинцы внесли громадный вклад в развитие хоккея и НХЛ

На последнем драфте НХЛ в первом раунде были выбраны два молодых хоккеиста с фамилиями ШИНКАРУК и КЛИМЧУК. Оба форварда — не из Европы и никогда не играли в Украине. Первый родился в канадской провинции Альберта, второй — в Саскачеване, но их фамилии и место рождения явно указывают на украинское происхождение.

А год назад весь хоккейный мир узнал такое имя, как украинец Борис ДОРОЖЕНКО. Математик по образованию, он разработал собственную систему подготовки хоккеистов, которую опробовал сначала в такой экзотической для хоккея стране, как Мексика. Потом, перебравшись в США, он подготовил первый номер драфта прошлого года, выбранныый «Торонто», Остона МЕТТЬЮСА, который в своем дебютном матче в НХЛ в 19-летнем возрасте забросил сразу четыре шайбы. Эти события еще раз доказали, что вклад украинцев и выходцев из Украины в развитие хоккея и, в частности, НХЛ был и остается очень весомым.

Эмиграция, эмиграция

На стыке XIX и XX веков тысячи украинцев эмигрировали в Канаду. Например, в прерии Альберты, Саскачевана и Манитобы переселились 170 тысяч земледельцев из Галичины и Буковины. После Первой мировой войны еще несколько десятков тысяч украинцев из Польши и Румынии стали канадцами, а после Второй мировой в Канаде стали появляться украинские иммигранты и из Советского Союза.

Таким образом, сейчас Канада — третья после Украины и России страна по числу жителей с украинскими корнями. Почти 4% населения Канады — украинцы, и, конечно же, многие из них становились хоккеистами, а некоторые стали звездами НХЛ. Канадских хоккеистов с украинскими корнями называли «юки».

Номер один

Семья Уолтера БРОДЫ была родом из региона, где украинский и польский этносы смешивались, а потому Уолтер «Турк» Брода — пускай и не стопроцентный украинец, но имеет украинские корни. Брода пришел в НХЛ в эру, когда вратарям было очень тяжело пробиться наверх: запасных вратарей еще не существовало (в случае травмы их меняли полевые игроки), а команд в НХЛ было всего шесть. Стать основным вратарем можно было, только будучи гениальным голкипером — и не без доли везения. Для Уолтера эти два условия сошлись. Брода играл в фарм-клубе «Детройта», когда в 1936 г. его заприметил великий тренер «Торонто» Конн Смайт, который приехал просматривать вообще другого вратаря.

Брода мгновенно стал звездой лиги, а 40-е превратились в лучшую эпоху в истории «Мэйпл Лифс». Брода завоевал свой первый Кубок Стэнли в 1942 г., и еще три подряд с 1947 по 1949 г. Лишь в 1945 г. «кленовые листья» выиграли трофей без Турка — тот служил в армии во время войны. Завершил карьеру Брода в 1951 г. еще одним Кубком Стэнли. Дважды он признавался лучшим вратарем НХЛ, а в 1967 г. был введен в Зал хоккейной славы.

Три за 21 секунду

О происхождении Уильяма МОСИЕНКО споров нет — его отец был иммигрантом из Украины. Как и Броде, пробиться в НХЛ из низших лиг скоростному Биллу помог случай: в 1942 г. «Чикаго» вызвало 20-летнего Мосиенко на подмену своим игрокам, призванным в армию. К середине 40-ых тренер «Блэкхокс» Джонни Гоцелиг (к слову, уроженец Херсонщины) составил сверхбыстрое звено из братьев Бэнтли и Билла Мосиенко, прозванное «Пони-лайн» из-за маленького роста всех троих. Несмотря на то что Мосиенко был введен в Зал Славы, все его достижения обычно перекрываются одной игрой: 23 марта 1953 г. Билл забросил в ворота «Рейнджес» три шайбы за 21 секунду, и это до сих пор рекорд НХЛ, который уже вряд ли когда-то будет побит. После окончания карьеры в НХЛ Билл вернулся в Виннипег, где основал хоккейную команду и открыл зал для боулинга, которым до сих пор владеет семья Мосиенко и который стоит прямо напротив украинского православного храма.

Вратарская легенда

Еще одной вратарской легендой, двукратным обладателем приза лучшему вратарю НХЛ и четырехкратным обладателем Кубка Стэнли за «Торонто», является Джонни БАУЭР, урожденный Джон КИШКАН. Его путь в НХЛ был длинным и тяжелым. Джон, происходивший из бедной украинской семьи из Саскачевана, учился играть в воротах, используя старые матрасы вместо щитков. Во время войны он служил в Англии, но был отправлен в запас из-за артрита. Долгие годы он бил рекорды в АХЛ, лишь к 30 годам смог дебютировать в НХЛ, а постоянное место в лиге обрел лишь в 34 года. Мало времени, чтобы успеть стать звездой? Как бы не так.

Для Бауэра возраст никогда не был проблемой — Джон всегда выглядел старше своих лет, и даже в армию он пошел в 15, соврав, что уже подходит под призывной возраст. В НХЛ его прозвали «Китайская стена» не столько за непробиваемость, сколько за древность. Он отыграл 11 лет в воротах «Торонто» и провел последнюю игру в 1969 г., когда ему уже исполнилось 44. Бауэр сочинил множество баек по поводу своего возраста — но когда он завершал карьеру, пришлось рассказать правду, ведь в 45 лет ему уже полагалась пенсия от НХЛ.

Четыреста швов

У одного из величайших вратарей в истории хоккея Терри САВЧУКА не только украинская фамилия. В семье его называли Тарасом — Терренсом или Терри он стал уже в документах. Как сын уроженца Галичины кузнеца Савчука вообще стал хоккеистом — загадка. У него было врожденное заболевание спины, неправильно сросшаяся после перелома кость правой руки, сутулость, вызванная стилем игры. Зато было мужество, которое перевешивало все недуги. Бесстрашный Терри забывал о боли и вставал в ворота каждый раз после переломов, артрита, аппендицита, мононуклеоза, 400 швов на лице после попадания в него шайб и прочих нескончаемых травм и болячек. Даже первая вратарская амуниция досталась Терри после трагедии — перешла к нему после ранней смерти 17-летнего старшего брата, занимавшегося хоккеем. Все это не могло пройти бесследно. Вратарь, признанный величайшим в североамериканском хоккее, был замкнутым и угрюмым, страдал от тяжелейших депрессий. В межсезонье 1970 г. Савчук, который столько раз выживал на льду, случайно погиб в драке с одноклубником из «Рейнджерс» Роном Стюартом, упав на решетку от мангала и изранив и без того слабые внутренние органы.

В следующем году Терри Савчука посмертно ввели в Зал Хоккейной Славы и удостоили награды за преданность хоккею, а в 1994 г. своды «Джо Луис Арены» в Детройте, где Савчук провел свои лучшие сезоны, украсил баннер с номером «1″ и фамилией SAWCHUK.

Эспозито, Орр, Буцик

Карьера Савчука в родном «Детройте» была наполнена взлетами и падениями, и одно из таковых ознаменовалось обменом в «Бостон» в 1955 г. Там великий вратарь совсем скис и через два года упросил вернуть его в «Ред Уингc», где провел еще 7 лет, а взамен «Бостон» получил от «Детройта» еще одну будущую легенду украинского происхождения — Джонни БУЦИКА. Мощного, славившегося своими силовыми приемами, но совсем не грубого форварда (два приза за джентльменское поведение) сразу поставили в звено, которому суждено было стать культовым. Тройка нападения была собрана из выходцев из Украины — с Буциком вместе играл такой же украинский канадец Виктор СТАСЮК, а также Бронко ХОРВАТ, этнический венгр.

Эта тройка за четыре сезона забила на троих 251 шайбу и набрала 622 очка. Но если после развала тройки в 1961 г. карьеры Стасюка и Хорвата пошли на убыль, то Буцику удалось стать легендой «Бостона». Когда ему было уже за 30, он вдруг стал много забивать, «Брюинc» внезапно превратились из аутсайдера в двукратного обладателя Кубка Стэнли, так что имя Буцика в истории «мишек» стоит в одном ряду с Филом ЭСПОЗИТО и Бобби ОРРОМ. Его 9-й номер выведен клубом из обращения, а 545 голов за команду — абсолютный рекорд в истории «Бостона».

Тысяча? Легко

Многие называют Берни ФЕДЕРКО предтечей Гретцки, в тени достижений которого слава Федерко несколько меркнет. Берни был на 5 лет старше Уэйна и еще со времен игры за юниорскую команду поражал всех своими навыками плеймейкера. Креативный левша попал в 1976 г. в «Сент-Луис» и почти всю карьеру провел за «Блюз», 9 сезонов из 13 он был лидером команды в бомбардирской гонке.

В НХЛ Федерко провел ровно 1000 игр, четырежды «выбивая» сотню очков за год и став первым игроком в истории, кто 10 сезонов подряд набирал не менее 50 очков. Берни стабильно называют одним из самых недооцененных хоккеистов в истории НХЛ, и даже Зал Славы трижды отвергал его кандидатуру — в 1993, 1995 и 1997 гг., прежде чем все же ввести еще одного игрока с украинской фамилией в Зал в 2002 г..

Босый Майк

Генеалогия великого снайпера Майка БОССИ довольно запутанная: он родился в Монреале, всю юность прожил во французской части Канады, но зовут его не Мишель и не Микаэль, а Майкл, потому что он частично британского происхождения; но вообще же — из семейства украинских эмигрантов, а фамилия «Босси» — всего-навсего искаженное «Босый». В 1977 г. Майк дебютировал в НХЛ за «Айлендерс», где провел всю карьеру и тут же начал бить снайперские рекорды.

Благодаря звену Гиллис — Троттье — Босси «островитяне» были непобедимы, четырежды взяв Кубок Стэнли с 1980 по 1983 гг. Если не считать довоенное время, то Босси быстрее всех забросил свою сотую шайбу в НХЛ (всего 129 игр понадобилось). В сезоне-1980/81 забросил 50 шайб за 50 игр, что прежде удавалось только Морису Ришару. 9 раз подряд он забивал 50 голов за сезон — и этот рекорд не смог побить даже ГРЕТЦКИ.

Его рекорды могли бы быть еще внушительнее, если бы не уход из спорта в 1987 г. из-за хронических травм спины в возрасте всего 30 лет.

Наш защитник в НХЛ

Если с форвардами и вратарями украинского происхождения в Канаде все замечательно, то с защитниками ситуация иная. Кроме Дэйва БАБИЧА, в символическую пятерку может попасть разве что Билл БАРИЛКО, трагически погибший в 24 года защитник «Торонто» 1940-х. Ну а лучшим защитником НХЛ с украинскими корнями является Бабич, дважды участник Матчей «Всех Звезд». Он и его брат форвард Уэйн считались невероятно талантливыми юниорами. Но если карьера Уэйна Бабича была коротка — лишь 8 полных сезонов, что для третьего номера драфта явно мало — то младший брат Дэйв почти два десятилетия украшал НХЛ своими густыми усами. В НХЛ Дэйв Бабич дебютировал в 19 лет. К середине 1980-х его связка в «Виннипеге» с Рэнди Карлайлом считалась одной из лучших пар в НХЛ. Тем удивительнее был трейд Бабича в «Хартфорд» в 1985 г.. Затем были «Ванкувер» и финал Кубка Стэнли, «Филадельфия» и судебная тяжба с врачами, а заканчивал карьеру Бабич в «Лос-Анджелесе» в 1999 г. Сегодня он входит в сотню лучших в НХЛ по сыгранным матчам — у него их 1195.

На коньки — в два года

Вместе с Бабичем славу «Джетс» ковал и другой выходец из семьи украинских иммигрантов — Дэйл ХАВЕРЧАК. Наверное, так и должно быть в Виннипеге — самом украинском из городов Канады, где 15% населения имеют украинские корни. Впрочем, сам Хаверчак родился в Онтарио, где уже в 2 года встал на коньки, а в 4 года уже стал серьезно заниматься хоккеем, и вскоре о юном даровании знала вся страна. Доминируя во всех возрастах, Хаверчак в итоге был выбран под первым номером драфта НХЛ в 1981 г. и попал в «Виннипег». В дебютном же сезоне он стал самым молодым игроком в истории, кто смог набрать 100 очков.

За 9 лет в «Джетс» Хаверчак добился признания в качестве лучшего игрока в истории клуба и получил прозвище «Мистер Виннипег Джет». Несмотря на то что лучшие годы Дэйл провел в «Виннипеге» и «Баффало», где шансов на Кубок Стэнли было мало, Хаверчак лишь раз в карьере не смог выйти в плей-офф и признается одним из лучших игроков в истории НХЛ. При всей своей ярчайшей карьере в НХЛ Хаверчак не забывал и про канадскую сборную, взяв с ней два Кубка Канады в 1987 и 1991 гг., что позволило канадским острословам шутить: «Мы обыграли СССР, потому что у нас украинцы лучше, чем у них».

Гретцки — тоже наш?

Конечно, этот список не может обойтись без величайшего хоккеиста всех времен — Уэйна ГРЕТЦКИ. Рассказывать подробно о его достижениях и успехах, наверное, нет смысла — просто напомню, что ему принадлежит 61 рекорд НХЛ. Его дед Терентий Грецкий эмигрировал в Канаду из белорусского Гродно, а бабушка Уэйна Мария переехала в Канаду из украинских Подгайцев, а потому вполне вероятно, что и Уэйн — частично украинец. Отец хоккеиста Уолтер Гретцки, который должен был бы знать историю своей семьи лучше других, сам так часто путается в показаниях, что нельзя со стопроцентной точностью сказать, сколько украинской крови в венах их семейства. В общем, Гретцки, как обычно, сумел выделиться даже из группы великих игроков.

Эскимос и бой с Али

Кроме этих игроков, которые попали в Зал Хоккейной Славы, можно также отметить таких незаурядных игроков, как Брайана Беллоуза, Грега Полиса, Майка Крушельницки, Ореста Кондрачука, Стена Смила, а также защитника Дейва Семенко — известного тафгая, который долгое время был «телохранителем» Уэйна Гретцки. Семенко даже провел два боксерских поединки с Мухаммедом Али: один на ринге, второй — на льду. На коньках он без труда одолел великого боксера, а вот на ринге победил Али. В составе Edmonton Oilers Дэйв дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 1984 и 1985 гг. К сожалению, недавно Дэйв ушел из жизни. Кроме того, первый хоккеист-эскимос Нордин ТУТУ также украинского происхождения.

Немного статистики

За 83 сезона украинцы провели 28 714 матчей, забросили в них 7310 шайб, сделали 11037 результативных передачи, в сумме набрали 18 347 очков (в среднем по 0,639 очка за игру), просидели на скамейке штрафников 19958 минут (в среднем по 0,7 минуты за игру).

НХЛ и Кубок Стэнли

Национальная хоккейная лига — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные команды США и Канады. В наше время большинство специалистов признают НХЛ одной из самых сильных на планете. Надо отметить, что на данный момент она является одной из главных спортивных лиг Северной Америки наравне с НБА, НФЛ и МЛБ.

Как все начиналось

Лига была образована 26 ноября 1917 г., а уже 19 декабря 1917 г. cтартовал первый сезон, объединивший в себе всего 4 команды. Кубок Стэнли (Stanley Cup) — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю серии «плей-офф» Национальной хоккейной лиги (National Hockey League, NHL). Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок Вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup) и вручался лучшей любительской команде Канады.

Кубок представляет из себя огромную (высотой почти 90 см) серебряную вазу с массивным цилиндрическим основанием. Кубок Стэнли, первоначально представлявший собой декоративную чашу, купил за 10 гиней ($48.67 долларов) генерал-губернатор Канады Фредерик-Артур лорд Стэнли Престон, в 1892 г. в Лондоне. Впервые Кубок Стэнли был вручен команде «Монреаль ААА» в 1893 г., чемпиону Любительской Хоккейной Ассоциации (Amateur Hockey Association, AHA), сильнейшей в то время хоккейной лиги. 22 ноября 1917 г. в Монреале было принято решение о создании Национальной хоккейной лиги, в то время состоявшей из шести команд, и Кубок Стэнли стал высшей наградой лиги.

В 1972 г. была сформирована Всемирная хоккейная ассоциация (ВХА). Хотя ВХА никогда не вносила предложение НХЛ по поводу совместного розыгрыша Кубка Стэнли, но все признавали силу этой лиги и считали её достойным конкурентом НХЛ. В связи с этим НХЛ решила срочно продолжить политику расширения и присоединила к лиге «Нью-Йорк Айлендерс» и «Атланта Флеймз» в 1972 г., а «Канзас-Сити Скаутс» и «Вашингтон Кэпиталз» — два года спустя. Однако увеличение количества команд лиги вызвало снижение общего уровня игры. Эти лиги боролись за сильных хоккеистов вплоть до свертывания проекта ВХА в 1979 г. Четыре команды ВХА влились в НХЛ: «Хартфорд Уэйлерз», «Квебек Нордикс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс». На данный момент «Эдмонтон Ойлерз» является последней командой из ВХА, которая продолжает базироваться в том же городе, где базировалась и ранее. «Квебек Нордикс», «Виннипег Джетс» и «Хартфорд Уэйлерз» сейчас изменили название и переехали в другие города.

Тридцать и больше

После расширения НХЛ в 70-х годах Кубок Стэнли разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона НХЛ в сериях до четырёх побед. До 1993 г. НХЛ была разбита на 4 дивизиона по 5-6 клубов в каждом — из каждого дивизиона в «плей-офф» выходили по 4 клуба. Команды сначала определяли чемпиона дивизиона, потом — конференции, и только после этого разыгрывался Кубок Стэнли. С середины 90-х годов после расширения Лиги 30 клубов были разбиты на 6 дивизионов и 2 конференции, а в настоящее время на 4 дивизиона по 6-7 клубов и 2 конференции. В плей-офф выходят по 8 клубов из каждой конференции, причём победители дивизионов выходят в плей-офф при любом раскладе и «сеются» в тройке лучших независимо от набранных очков.

Каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право взять его к себе домой на один день. Многим неизвестно, что путешествует копия Кубка Стэнли, которую и вручают после победного финального матча. Оригинал хранится в Зале Хоккейной Славы в Торонто, а обладатели Кубка имеют право лишь прикоснуться к нему. На Кубке гравируются имена его обладателей. В 1991 г., когда на обручах Кубка не осталось места для имен, их сняли и поместили в Зал Славы, заменив на чистые. Все старые ленты находятся в Зале кроме одной: лента с именами игроков Бостона сезона 1928/1929 пропала.

24 июня 2015 г. Национальная хоккейная лига объявила о планах по расширению лиги. В лигу официально было подано две заявки на создание команды, от канадского города Квебек и американского Лас-Вегаса. В 2016 г. комитет владельцев клубов рекомендовал совету директоров НХЛ принять в лигу клуб из Лас-Вегаса, а комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о расширении лиги и включении в неё команды из Лас-Вегаса. Новая команда начнёт свои выступления в НХЛ с сезона 2017/2018. Одновременно с этим решением лига отложила рассмотрение заявки от города Квебека.

Матч звезд, драфт и другое

Ежегодно с 1947 г. проводится матч всех звезд лиги. Лучшим бомбардиром является Уэйн Гретцки, который в 17 поединках заработал 25 очков. Другой бомбардир — Марио Лемье, который сыграл в 17 играх и набрал 23 очка.

Драфтом называется пополнение наилучшими канадскими, европейскими и американскими хоккеистами, происходящее каждый год. Впервые он был проведен в 1963 г. — выбирали юниоров 17 лет и старше. В 1974 г. минимальный возраст увеличился на год.

В регулярных сезонах командами проводятся 82 игры, одна половина из которых дома, вторая — в гостях. Каждой команде необходимо сыграть с командами собственного дивизиона 32 игры, против команд собственной конференции — 40 игр, из других конференций — 10 игр. Поэтому в течение сезона встречаются друг с другом не все команды.

НХЛ каждый год вручает такие трофеи, как Кубок Стэнли, Президентский кубок (присуждается команде, набравшей наибольшее число очков по результатам регулярного сезона), «Арт Росс Трофи» (присуждается лучшему бомбардиру), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу), «Уифльям М. Дженнингс Трофи» (лучшему вратарю).

Существуют такие призы, которые вручаются игрокам по результатам «плей-офф» Кубка Стэнли. Так, лучшему тренеру сезона достается «Джек Адамс Авард», лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

Это интересно

В 1920 г. празднование победы заканчивается потасовкой между игроками «Оттава Сенаторз» и Кубок Стэнли всю ночь лежит в сливной канаве.

В 1936 г. 24 марта состоялся матч между командами «Детройт Рэд Уингз» и «Монреаль Марунз», который стал самым долгим в истории Кубка Стэнли.

Первая и единственная шайба в этом матче была заброшена игроками «Детройта» лишь на 17-й минуте шестого (!) дополнительного периода. Матч начался в половине девятого вечера, а закончился в половине третьего ночи. Встреча продолжалась 176 минут 30 секунд чистого времени.

Ни один из 7 штрафных бросков, назначенных за всю историю финалов Кубка, не был реализован.

В 2000 г. вратарь «Нью-Джерси Девилз» Мартин Бродер берет Кубок Стэнли в кино, где наполняет его попкорном.

Лишь 2 раза за всю историю, в 1919 и в 2005 гг. Кубок Стэнли не нашёл своего обладателя — в 1919-ом из-за эпидемии гриппа финальная серия была прервана.

А в 2005-ом Кубок Стэнли не был разыгран из-за локаута, потому что Ассоциация игроков (NHLPA) не согласилась с понижением зарплат, предложенным НХЛ.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №35