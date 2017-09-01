Украинцы в России: статистика поездок (инфографика)

Украинцы стали чаще ездить в Россию, заявил на днях помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, только с начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. При этом Слободян отметил, что и россияне тоже посещают Украину чаще, чем это было в том же прошлом году, — сообщает РИА Новости Украина.



Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%. Лишь 37% жителей Украины сказали, что относятся сейчас к РФ хорошо.