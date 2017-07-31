Украинцы полетят на средиземноморский курорт прямым рейсом

Летать на Мальту уже этой весной станет проще. Президенты двух стран договорились о прямом авиасообщении.

Как сообщает Громадське.юа 17 октября в Киеве встретились Петр порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. Кроме прямых рейсов, на Мальте организуют еще и сервисный центр для обслуживания самолетов «Антонов».

К сведению: Мальтийский архипелаг — это, прежде всего, острова Мальта и Гозо. В него также входят необитаемые острова Святого Павла и Фильфла, малообитаемый остров Комино, а также крошечные Коминотто и Филфолетта. Длина Мальты — 27 км, ширина — 15 км. Гозо вдвое меньше, а Комино — всего 2 км длиной. Мальта — единственная страна в Европе, в которой отсутствуют постоянные реки и естественные озёра. Самая высокая точка — вершина Та-Дмейрек (253 метра над уровнем моря), — находится на юго-западном побережье острова Мальта.

Почему стоит отправиться на Мальту

За архитектурой

Главный город страны назван в честь своего основателя — рыцаря, магистра ордена иоаннитов Жана Паризо де ла Валетты. Строился он по специальному плану. Обязательны для посещения дворец Великого магистра, где сегодня работают президент и парламент, и кафедральный собор Св. Иоанна. Последний поразит величием и роскошью, своим собранием картин Караваджо и шпалер по эскизам Рубенса. Валлетта также была избрана культурной столицей Европы в 2018 году, и сейчас там активно идет подготовка к событию: например, реконструируется вход в город и прилегающая территория по проекту всемирно известного архитектора Ренцо Пьяно.

За историей

Мальта — страна с бурной биографией. Даже поспешный пересказ ее 7000-летней истории поразит количеством событий и громких имен: в их числе и апостол Павел, оказавшийся на острове в результате кораблекрушения, и захвативший Мальту по пути в Египет Наполеон, и Черчилль с Рузвельтом, встречавшиеся здесь в 1945 году. Но, пожалуй, самые популярные персоны — рыцари Мальтийского ордена. Представление о том, как они выглядели, дает Оружейная палата дворца Великого магистра. Еще в роли своеобразной машины времени могут выступить Музей археологии, Музей инквизиции и Морской музей.

За кухней

Поваренная книга мальтийской кухни мало чем отличается от сборника итальянских, точнее, сицилийских рецептов. Пицца, паста, минестроне, дары моря и сладости — все это пришло от соседей. Французы, англичане, греки и арабы, владевшие когда-то Мальтой, оказали на ее кухню меньше влияния, чем итальянцы. Но есть один продукт, по потреблению которого мальтийцы — чемпионы мира. Это крольчатина. Диетическое нежное мясо фенека (мальтийское имя кролика) готовится разными способами. Чаще всего он тушится в красном вине со специями и чесноком. Кажется, тушение на медленном огне — вообще любимая технология островных поваров: ну а куда спешить-то? Еще у мальтийцев есть даже специальный термин — «фенката», пикник наподобие нашего шашлыка, но с поеданием блюд из кролика.