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Украинцы в июне стали больше зарабатывать

Сегодня, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Общество Регионы: Мир, Украина
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Украинцы в июне стали больше зарабатывать

Средняя зарплата в Украине за первый летний месяц составила 7200 грн., побив рекорд мая. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, сообщает 24tv.ua.

«По предварительным расчетам, в июне 2017-го средняя зарплата составила около 7200 грн. (расчеты на основании поступлений налога на прибыль). Напоминаю, что в мае средняя зарплата составила 6840 грн.», – написал Компаниец.
Он также сообщил о рекордной сумме единого социального взноса, собранного в июне, которая составляет почти 17 миллиардов гривен. «Это с рекордным приростом в сравнение с аналогичным месяцем прошлого года +49,8 миллиардов гривен. Налоговая и таможня перевыполнили планы поступлений, +6,05% и +17,45% соответственно. Хотя налоговая и собрала на 3,1 миллиарда меньше с июня 2016 года, но в прошлом году в июне был возмещен НДС в размере 111,250 миллионов гривен, а в июне этого года возместили 9,1 миллиард гривен НДС», – добавил экономист. Он также уточнил, что план государственного бюджета перевыполнен на +10,7%.

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