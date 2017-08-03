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Украинскими заправками можно будет пользоваться через мобильное приложение

Сегодня, 20:15 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина
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Украинскими заправками можно будет пользоваться через мобильное приложение

Украинский стартап Go To-U вошел в десятку лучших на международном конкурсе ClimateLaunchpad, ребята обошли сотню проектов из более чем 30-ти стран.

Благодаря победе на международном конкурсе команда разработчиков идеи получит 95 тыс. евро для расширения сети бесплатных зарядных станций для электромобилей, сообщает ain.ua со ссылкой на «Экономическую Правду».

«Ми вчора (18 жовтня) з нашим Go-TU.com пройшли з поміж 105 команд з 35-ти країн світу в десять кращих проектів кліматичних інновацій і отримали місце в одному з найкрутіших акселераторів з фінансуванням 95 тисяч евро для реалізації наших планів! Дякуємо ще раз команді Greencubator за мегакруте менторство і підтримку!», — написал на своей странице в социальной сети соучредителя стартапа проекта Назар Шимоните-Давида.

Идея Go To-U состоит в том, чтобы объединить социально-ответственный бизнес, который поддерживает путь экологического и прогрессивного развития человечества. Рестораны, гостиницы и другие учреждения из сферы услуг за свои средства устанавливают зарядки для электрокаров, пользоваться которыми можно бесплатно. Go To-U через мобильное приложение и облачный сервис, обеспечивают поток новых клиентов на электромобилях. Сеть таких зарядок включает уже более 100 локаций в Украине.

«Для максимально удобного пользования нашей партнерской сетью, мы придумали способ, как зарезервировать место и время зарядки, чтобы не возникало очередей к зарядке и не было разочарованных клиентов. Для бизнеса стоимость электроэнергии, потраченной на зарядку совершенно не ощутима, особенно на фоне затрат на кондиционирование летом или работы кухни», — отмечает Назар Шимоните-Давида.

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