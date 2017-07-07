Украинские права признают в Европе

Уже до конца 2017 года украинским водителям будут выдавать права нового образца.

Эксперты и МВД надеются, что европейские правила повысят безопасность на украинских дорогах, сообщает segodnya.ua.

До конца года планируется принять изменения в отечественное законодательство, позволяющие адаптировать наши правила под европейские стандарты. Документы нового образца станут автоматически признаваться в Европе. После завершения процесса ратификации соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, которое планируется на середину июля, Евросоюз получит юридическое право требовать выполнения взятых нашей страной обязательств. В частности в области выдачи водительских прав. Речь идет о внедрении двух европейских директив. Первая касается формы и правил выдачи водительских удостоверений, а вторая — регламентирования правил выдачи документов на управление транспортными средствами категории C и D, то есть коммерческого транспорта.

Среди прочего, предусматривается сокращение срока действия прав. Делается это для того, чтобы периодически проверять знания и навыки водителей, состояние их здоровья, а также вводить новые категории. Пересдавать экзамен на права придется раз в 15 лет (сейчас — 30 лет). По истечению срока действия прав водитель должен будет пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия нормам.

Внешний вид прав не будет существенно изменен, кроме того, что появится электронный чип, в котором продублируют визуальную информацию. Это фамилия, имя, отчество и фото водителя, дата его рождения, образец подписи, дата выдачи документа, открытые категории на право вождения транспортных средств. Такие права с чипом будут стоить на 2-5% дороже, чем обычные пластиковые. То есть, за чип нужно будет доплатить порядка 10,5 грн.

Водителям не придется сдавать по-новому экзамены, как опасаются многие. Процедура переоформления прав займет не более получаса, а чип позволит делать это дистанционно.