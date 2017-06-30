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Украинские пенсии по-новому (инфографика)

Сегодня, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Украинские пенсии по-новому (инфографика)

Парламент может принять пенсионную реформу уже в ближайшее время. На днях министр соцполитики Андрей Рева уже презентовал изменения ко второму чтению. В итоге новость о том, что на пенсию будем выходить в 60 лет уже со следующего года (сейчас 58 лет для женщин и 60 — для мужчин), попытались подсластить тем, что выплаты будут больше. «Вести» разбирались в тонкостях реформы.

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