Украинские пенсии по-новому (инфографика)

Парламент может принять пенсионную реформу уже в ближайшее время. На днях министр соцполитики Андрей Рева уже презентовал изменения ко второму чтению. В итоге новость о том, что на пенсию будем выходить в 60 лет уже со следующего года (сейчас 58 лет для женщин и 60 — для мужчин), попытались подсластить тем, что выплаты будут больше. «Вести» разбирались в тонкостях реформы.