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В Украине стало меньше миллионеров (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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В Украине стало меньше миллионеров (инфографика)

Количество миллионеров в Украине ко времени последней декларационной кампании сократилось более чем на 20% – в 2015 году декларации о доходе более миллиона гривен подали 5,9 тысяч человек, а в 2016-2017 гг. количество миллионеров составило 4,7 тысяч человек.


Среди задекларировавших свои миллионные состояния лиц с огромным отрывом лидирует столица – в Киев декларации подали почти 1,7 тысячи миллионеров. Значительное их количество насчитывают Харьковская, Днепропетровская и Одесская области – 287, 216 и 211 деклараций соответственно.
Общая сумма задекларированных доходов также возросла – с 49,4 миллиардов гривен в 2015 году до 50,8 миллиардов в 2016-2017 годах.
При этом доля доходов миллионеров в этой сумме составила почти половину – они задекларировали 24,6 миллиарда гривен, что на три с лишним миллиарда больше показателя 2015 года.
За последнюю декларационную кампанию подано около 513 тысяч деклараций: «Слово и Дело» подготовило инфографику по ее итогам.

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