В Украине стали меньше воровать и чаще попадаться (инфографика)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о снижении уровня преступности до 22% за полгода работы национальной полиции в 2017 г., сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Министр отметил, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% (по умышленным убийствам) до 93% — нанесение тяжких телесных повреждений. Положительная динамика со слов Арсена Авакова наблюдается и в защите экономики. Так, за полгода рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности — 53%, в сфере использования бюджетных средств — 16%.