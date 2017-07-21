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В Украине стали меньше воровать и чаще попадаться (инфографика)

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Евромайдан, Закон, Общество, Политика Регионы: Мир, Украина
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о снижении уровня преступности до 22% за полгода работы национальной полиции в 2017 г., сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.
Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Министр отметил, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% (по умышленным убийствам) до 93% — нанесение тяжких телесных повреждений. Положительная динамика со слов Арсена Авакова наблюдается и в защите экономики. Так, за полгода рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности — 53%, в сфере использования бюджетных средств — 16%.

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