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06.07 Четверг

В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции

Сегодня, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина
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В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции

Партия сыворотки от ботулизма появилась в Украине 4 июля, об этом сообщается на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Украины.

Первые 25 курсов стоимостью 2,5 млн грн. для формирования базового запаса антитоксина канадского производства предоставила Программа развития Организации Объединенных Наций в качестве гуманитарной помощи Украине. В течение последних месяцев в Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом — с начала 2017 зафиксировано 76 случаев заболевания, 8 из них смертельны. Министерство здравоохранения Украины столкнулось с серьезной проблемой в борьбе с нынешней вспышкой, поскольку в Украине с 2014 года не зарегистрировано антитоксина ботулизма. Более того, на подобные закупки не было предусмотрено бюджетных средств. В международные организации были направлены просьбы помочь преодолеть эту проблему.
Антитоксин, который во всем мире производится всего несколькими компаниями, был в максимально сжатые сроки закуплен ПРООН. Высококачественные лекарства канадского производства 4 июля прибыли в аэропорт в Киеве, откуда они передаются на специализированный склад Министерства здравоохранения. Текущая поставка позволит сформировать базовый запас, будет использовано для немедленного лечения новых случаев, которые будут зафиксированы.

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