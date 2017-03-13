В Украине новые социальные стандарты и порядок начисления субсидий

Социальный первомай. С 1 мая украинцам проиндексировали социальные стандарты: больше чем на 5% выросли минимальная пенсия, прожиточный минимум и привязанные к нему выплаты.

На 65 грн. повысят все пенсии по возрасту, за исключением выплат работающим пенсионерам. Пенсионеры будут получать не меньше 1312 грн (было 1247), а прожиточный минимум увеличивается с 1544 до 1624 грн.

Нововведение повлияет и на субсидиантов. При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Субсидия положена только тем украинцам, которые отдают за коммуналку больше 15% от своего дохода.

При этом размер субсидии для семей с безработными сократится. С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий МУЩИНИН, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент — 3200 грн.). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума.

Так, если семья из четырех трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тыс. грн., но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тыс. грн.

Социальные нормативы

В конце отопительного сезона Кабмин принял решение о пересмотре социальных нормативов на отопление. Субсидия назначается на социальную норму, и эту социальную норму с 1 мая сократили.

Конкретные изменения с 1 мая таковы:

* на отопление 1 кв. м жилья в пределах соцнорм (21 кв. м/чел. + 10,5 кв. м на семью) субсидируется в месяц 5 куб. м газа (ранее – 5,5 куб.м) при обогреве газом;

* либо 51 кВт*ч электроэнергии (ранее – 65 кВт*ч) при обогреве электроэнергией;

* либо 0,0431 Гкал при централизованном отоплении (сейчас 0,0548).

Как разъяснил министр социальной политики Андрей РЕВА, причина урезания соцнорм на ЖКХ-услуги в том, что соцнормы на обогрев одного «квадрата» жилья завышены, из-за чего государство переплатило в отопительном сезоне 2015-2016 гг. более 14,5 млрд грн. субсидий.

В мае все субсидии пересчитают – «скидки» сократят с учетом того, что за отопление платить не придется. Всем, у кого за шесть прошедших месяцев набралась переплата за отопление, 1 мая ее просто спишут. Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет. В то же время переплаты за воду, газ и электроэнергию перенесут на следующий месяц.

Субсидии

В обновленной программе предусмотрен ряд изменений в нормах предоставления жилищных субсидий: например, для нетрудоспособных категорий населения размер социальной нормы, на которую начисляется субсидия, увеличился с 49 до 75 кв. м.

Что касается субсидий на отопление, то изменения коснутся только людей, которые отапливают свое жилье индивидуально, – субсидии будут предоставляться на срок в месяц меньший, чем предусмотрено старым нормативом: с 15 октября по 15 апреля.

Кроме того, возможность получать субсидии получили жители садовых домов.

Повторно подавать документы на оформление субсидий придется трем категориям граждан: семьям, которые снимают жилье, семьям, на жилплощадь которых кто-то вписался или выписался с нее, а также людям, которые хотят получить субсидию на приобретение твердого топлива.

Одновременно новая программа субсидий требует от получателей помощи сообщать в органы социальной защиты об изменениях в социальном статусе членов семьи, смене в наборе коммунальных услуг (в частности, при переходе на другие виды отопления) и в случае единоразовой покупки на сумму более 50 тысяч гривен.

Врез

С 1 мая ПФУ осуществил перерасчет пенсий более 8,2 млн пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален



Цитата

«Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами», — Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН

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Ирина Власова, «Панорама» №20