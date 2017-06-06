Украина и оружие: топ скандалов (инфографика)

Американские СМИ заподозрили украинский «Южмаш» в поставках ракетных двигателей в КНДР. Впрочем, это уже не первый оружейный скандал, — сообщает РИА Новости Украина. Ранее Украину обвиняли в поставках «Кольчуг» в Ирак, танков — в Судан и даже в продаже оружия ИГИЛ.