Уголовные производства: НАБУ проверяет декларации чиновников

В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств. НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям, лидируют судьи и нардепы, сообщает Сегодня.

Более половины дел касаются фактов незаконного обогащения, 19 − возможного декларирования недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений. Среди фигурантов больше всего судей − 17 человек и народных депутатов − 16 человек. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что проведет полную проверку 20 деклараций чиновников.