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Удивительный Сейм

Вчера, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Путешествия, Топ-тема Регион: Сумщина
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Удивительный Сейм

Протекая пятью районами области, эта река зачаровывает туристов и местных жителей

Сейм — река в России (в пределах Белгородской и Курской областей) и в Украине (в пределах Сумской и Черниговской областей). В нашей области река протекает на территории Белопольского, Путивльского, Бурынского, Кролевецкого, Конотопского  районов. Впадает в Десну слева напротив с. Малое Устье (Сосницкий район Черниговской области). Длина Сейма — 748 км (в пределах Украины — около 250 км)
Согласно одной из версий, отображённой в большинстве энциклопедий, а также в современных топографических картах, исток Сейма находится в верховьях балки «Голова Сейма», недалеко от хутора Морозов Губкинского городского округа Белгородской области. Здесь несколько родников образуют небольшой ручей, на котором у с. Морозово построено несколько плотин.
Ниже Путивля, на правом берегу Сейма, расположен государственный заповедник «Спадщанский лес», известный историческими событиями в период Второй мировой  войны.
На высоких берегах реки часто можно увидеть береговых ласточек. Они живут преимущественно большими колониями. В некоторых местах на обрывистом берегу можно насчитать до тысячи и больше нор. На пойменных лугах у реки, в озерцах живут серые и белые цапли, также сюда на питание прилетает много аистов, которые гнездятся обычно в окружающих селах. Иногда на реке можно видеть диких уток и гусей.
На берегах реки и в лесах Присеймья встречаются лось,  косуля, кабан, лисица, заяц русак, белка, куница, норка, ласка, хорёк, суслик и др. Аклиматизирована здесь и енотовидная собака. В реке живёт выхухоль, ондатра, нутрия, выдра, а также речной бобёр. В Сейме и пойменных озёрах насчитывается более 30 видов рыб, среди которых сом, сазан, карп.
Для обеспечения судоходства на реке с 1837 г. на ней были устроены шлюзы с обводными каналами. В те времена суда, плывущие по реке, при длине 40 арш. не могли иметь ширины более 9 арш., иначе они не прошли бы через шлюзы. Большим препятствием для судоходства являлось то обстоятельство, что река довольно извилиста, изменяет ежегодно своё направление течений, фарватер и имеет во многих местах (преимущественно близь устья) пересыпи и мели, очень затрудняющие движение нагруженных судов.
В советские времена некоторые участки реки использовались для пассажирского судоходства до конца 60-х годов (буксир с баржей). Прекращено оно было из-за резкого снижения уровня воды в реке и ширины реки в связи с началом строительства Курской АЭС с водохранилищем в 1968 г. и как следствие резким снижением паводковых вод.
На единственном теплоходе типа «Заря» под названием «Василий Фролов» на участке реки Рыльск - Бупел судоходство осуществлялось только несколько лет в конце 60-х годов прошлого века. До начала строительства понтонного моста на месте неоконченного строительства нового бетонного автомобильного моста на окраине Обмачева существовало регулярное водное сообщение до Батурина.

Григорий Саныч, «Панорама» №29

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