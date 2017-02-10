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Удар ножем и прыжок с балкона: суициды на Сумщине

Сегодня, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Удар ножем и прыжок с балкона: суициды на Сумщине

7 апреля в Шостке с балкона 5-го этажа выпрыгнул 35-летний местный житель. В рамках открытого уголовного производства проводится проверка. 8 апреля в 3:06 на территории предприятия в Сумах обнаружен 26-летний житель Белопольского района, который покончил жизнь самоубийством, нанеся ранения ножом. Обстоятельства выясняются. В этот же день на территории Сумской области зарегистрированы еще два суицида: по месту жительства в Великописаревском районе повесился 54-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и вел аморальный способ жизни. В Белопольском районе — 58-летний мужчина, при жизни злоупотреблявший алкоголем и неоднократно высказывающий суицидальные намерения.
7 апреля в Глуховском районе в сарае дома повесился 23-летний парень, который при жизни злоупотреблял спиртным и неоднократно намеревался покончить жизнь самоубийством. В Липоводолинском районе дома в гараже повесилась 35-летняя женщина, которая при жизни злоупотребляла алкоголем.
В воскресенье 9 апреля в Глухове по месту жительства повесился 77-летний мужчина, при жизни страдавший психическим расстройством, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 7 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 69 человек (в прошлом году на эту же дату – 73).

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