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Учет воды: в Сумах водоканал приглашает в Viber

Вчера, 16:45 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Технологии Регион: Сумы
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Учет воды: в Сумах водоканал приглашает в Viber

С июля сумчане могут предоставлять показания счетчиков холодной воды через мобильное приложение, об этом сообщается на сайте Сумского городского совета.
Для этого необходимо установить приложение Viber на смартфон и добавить в контакты номера: (050) 4078101 или (067) 5474446.В тексте сообщения нужно указать номер лицевого счета или адрес (улица, дом, квартира), фамилия владельца и текущие показатели.
При наличии нескольких приборов учета холодной воды необходимо передавать показатели каждого счетчика отдельно (ТХ -, КВ -). Жители домов, которые обеспечиваются горячим водоснабжением от ведомственных котельных, передают в КП «Горводоканал» также показания счетчиков горячей воды.
По-прежнему все эти показания можно сообщать по городским телефонам: 70-01-50, 70-01-51, 70-01-52, 70-01-54, 70-01-56, 70-01-57, 70-01-58. По последним тремя номерам в нерабочее время и по выходным работает автоответчик.
Или же продолжайте присылать SMS-сообщения на номера (050) 3076193, (050) 3076397, (067) 5482078, (067) 548 0175. Остается возможность передавать показания через сайт предприятия www.vodokanal.sumy.ua с помощью абонентской формы «Онлайн-отправка показаний счетчика» или на электронный адрес: sumy_vodomer@ukr.net.
Не исключается возмoжность лично передавать показания непосредственно в абонентскую службу предприятия по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9 (1-й этаж).

На предприятии отмечают, что нет необходимости передавать показатели сразу всеми имеющимися каналами, достаточно выбрать для себя один наиболее удобный способ и воспользоваться им. Показания счетчиков принимаются ежемесячно с 5 по 15 число.

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