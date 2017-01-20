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Учение-свет: гороскоп на 1 февраля

Сегодня, 06:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Учение-свет: гороскоп на 1 февраля

1 февраля 2017 года заметно возрастёт тяга к приобретению новых знаний. Опыт, полученный в этот день, в ближайшем будущем может стать отличным подспорьем для достижения новых карьерных высот или для успешного покорения противоположного пола.

Овен:
Овнов сегодня будут отличать довольно странные гастрономические пристрастия. Принимаясь за очередной кулинарный эксперимент, не забывайте о чувстве меры и о том, как порой бывает опасна экзотика.

Телец:
Тельцам сегодня не стоит заниматься аналитической деятельностью. Все ваши идеи относительно того, как поскорей нарастить капитал, на поверку окажутся очень расплывчатыми и туманными.

Близнецы:
Близнецов сегодня не раз подведёт собственная интуиция. «Шестое чувство» заведёт вас в тупик в тот момент, когда вы получите его сигнал, уже приняв очень взвешенное и рациональное решение по какому-то финансовому вопросу.

Рак:
Раки 1 февраля 2017 с головой погрузятся в творчество. Полигоном для полёта вашей фантазии станет домашний интерьер, собственный гардероб или имидж своей второй половинки.

Лев:
Львам сегодня суждено разочароваться в былых идеалах. Вы случайно услышите информацию, что ваш детский кумир на поверку оказался человеком очень эгоистичным и далёким от принципов.

Дева:
У Дев сегодняшний день пройдёт без каких-либо крупных волнений. Хорошо отдохнув вместе с семьёй, уже вечером вы будете полны энергии и сил приступить к новым трудовым подвигам и масштабным проектам.

Весы:
Весам 1 февраля удастся пополнить свой бюджет поступлениями из неожиданных источников. Ими для вас станет выигрыш в лотерею, наследство или случайный «куш», который вы сможете сорвать в результате участия в некой финансовой авантюре.

Скорпион:
Сегодня Скорпионы не раскроют свои истинные планы даже перед ближайшими родственниками. Идея, которую вы вынашиваете очень давно, уже в ближайшие дни может осуществиться, а потому вы побоитесь её озвучивать вслух, чтобы случайно не сглазить.

Стрелец:
В окружении Стрельцов в этот день произойдут масштабные перестановки. Если вы одиноки, сегодня у вас появится любимый человек. Если вы состоите в продолжительных отношениях, события этого вечера поставят их дальнейшее будущее под большую угрозу.

Козерог:
Козерогам в этот день следует дать себе право на полноценный отдых. Откажитесь принимать участие даже в неутомительных домашних делах, отправьтесь в постель и пребывайте в покое вплоть до позднего вечера.

Водолей:
Водолеи рискуют в этот день неверно истолковать окружающую действительность. В попытках найти объяснения поступкам близких людей вы зайдёте так далеко, что утратите тонкую грань между вашей фантазией и реальностью.

Рыбы:
Рыбам на сегодняшний день следует несколько умерить свои амбиции. Прежде, чем воплотятся ваши мечты про красивую жизнь, вам предстоит собрать волю в кулак, отказаться от праздного безделья и приступить к активной работе.

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