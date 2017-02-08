Уборка в Сумах: зимой и летом одним…трактором (фото)

8 новых малогабаритных трактора теперь будут работать на улицах города. Техника – многофункциональна: зимой может использоваться для расчистки снега и посыпки тротуаров и дорог, а летом — для подметания.

«Техника хоть и маленькая, но она довольно мощная и удобная. Первые тракторы мы получили 2 месяца назад и уже опробовали ее и во время уборки снега, и для подметания улиц. Результативные показатели очень высоки, а малые габариты обусловлены необходимостью уборки узких тротуаров и дворов», — отметил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА во время презентации техники на предприятии, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.