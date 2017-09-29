Убийство в Сумах: подозреваемого оставили под стражей

Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области по апелляционной жалобе защитника пересматривала меру пресечения 42-летнему мужчине, которого правоохранительные органы подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Подозреваемый взят под стражу по решению следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы до 13 декабря.

Защита подала апелляционную жалобу, в которой просил выбрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. Коллегия судей 26 октября апелляционную жалобу защитника подозреваемого отклонила и оставила в силе решение следственного судьи суда первой инстанции, — сообщает пресс-служба Апелляционного суда Сумской области

Напомним, мужчину подозревают в том, что он 16 октября причинил смерть своей жене и нанес ножом телесные повреждения шеи мужчине, который в момент нападения находился в постели.