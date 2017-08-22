Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.10 Четверг

У Сумах відбувся обласний Форум освітян

Сегодня, 17:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Олена Шевченко Олена Шевченко
У Сумах відбувся обласний Форум освітян

12 жовтня у міському Палаці дітей та юнацтва зібралося більше сотні педагогів, які працюють з дітьми у позаурочний час. Співорганізатор заходу — комунальний заклад Сумської обласної ради-обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Під час дискусійних виступів, майстер- класів обговорювалося головне питання: наскільки готові позашкільні заклади області працювати в контексті Нової української школи. У цьому сенсі цікавим був виступ методиста Центру розвитку та професійного самовизначення дітей та учнівської молоді Вікторії ЗАЯРНОЇ. Вона як куратор нового проекту — “Д.І.М”(Дієві. Ініціативні. Молоді.) відзначила, що з початку нового навчального року тут займаються 60 дітей середнього шкільного віку в групах за спеціалізаціями природничого, математичного й технічного профілю. Водночас усі вихонці мають індивідуальний психологічний супровід та об’єднані спільними уроками у комунікативному й краєзнавчому клубах. Заняття відбуваються після школи у приміщенні навчального корпусу №3 СумДУ (вул. Петропавлівська, 57) й проводяться безкоштовно, планується викладання усіх предметів паралельно двома мовами — українською та англійською.
Співорганізатора форуму Лариси ТИХЕНКО у ході спілкування з педагогами відзначила, що Новий закон про освіту це наслідок змін, що відбуваються у нашому суспільстві, тому освітянам треба динамічніше та сміливіше йти в ногу з часом.

Напечатать Письмо автору Просмотров 45 Комментариев 0

читайте также
Кадры Сум: знакомые все лица
Кадры Сум: знакомые все лица
22.08.2017, 13:36 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 522 Комментариев 0
Праздничное расписание для ЦНАПа в Сумах
Праздничное расписание для ЦНАПа в Сумах
18.08.2017, 17:41 Новость
Панорама Панорама 18.08.2017, 17:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
17.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 403 Комментариев 0
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
17.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 657 Комментариев 0
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 175 Комментариев 0
Сумчан предупреждают о воде с запахом хлора
Сумчан предупреждают о воде с запахом хлора
16.08.2017, 09:12 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 09:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 186 Комментариев 0
Как в Сумах пьяная женщина без прав заехала в лесок (фото) 3 фото
Как в Сумах пьяная женщина без прав заехала в лесок (фото)
15.08.2017, 13:12 Новость
Панорама Панорама 15.08.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 206 Комментариев 0
Сумчан продолжают душить тарифами
Сумчан продолжают душить тарифами
14.08.2017, 14:34 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 14.08.2017, 14:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 602 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В селі Нова Слобода відкрили музей Горюнської культури
10.10.2017, 11:56
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 100 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 475 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
последние комментарии
Juhi Parmar Parmar к материалу
Действуйте логично: гороскоп на 12 октября
Hello guys! I am Juhi Parmar and I am one of the most Beautiful model escorts in Mumbai offering my ...
Сегодня, 14:49
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
Сергей Федоров к материалу
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...
05.10.2017, 22:13
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII