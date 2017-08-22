У Сумах відбувся обласний Форум освітян

12 жовтня у міському Палаці дітей та юнацтва зібралося більше сотні педагогів, які працюють з дітьми у позаурочний час. Співорганізатор заходу — комунальний заклад Сумської обласної ради-обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Під час дискусійних виступів, майстер- класів обговорювалося головне питання: наскільки готові позашкільні заклади області працювати в контексті Нової української школи. У цьому сенсі цікавим був виступ методиста Центру розвитку та професійного самовизначення дітей та учнівської молоді Вікторії ЗАЯРНОЇ. Вона як куратор нового проекту — “Д.І.М”(Дієві. Ініціативні. Молоді.) відзначила, що з початку нового навчального року тут займаються 60 дітей середнього шкільного віку в групах за спеціалізаціями природничого, математичного й технічного профілю. Водночас усі вихонці мають індивідуальний психологічний супровід та об’єднані спільними уроками у комунікативному й краєзнавчому клубах. Заняття відбуваються після школи у приміщенні навчального корпусу №3 СумДУ (вул. Петропавлівська, 57) й проводяться безкоштовно, планується викладання усіх предметів паралельно двома мовами — українською та англійською.

Співорганізатора форуму Лариси ТИХЕНКО у ході спілкування з педагогами відзначила, що Новий закон про освіту це наслідок змін, що відбуваються у нашому суспільстві, тому освітянам треба динамічніше та сміливіше йти в ногу з часом.