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У спортсменов Сумщины появился новый дом (фото)

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина
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29 мая общежитие КУ Сумского областного совета лицея-интерната спортивного профиля «Барса» торжественно введен в эксплуатацию, а уже с 1 сентября он радостно принимать юных спортсменов Сумщины.
Девятиэтажное здание нового общежития «Барсы» в Сумах оснащено современным лифтом, здесь удобно расположены комнаты для проживания, учебные аудитории, пищеблок. Все это имеет современное оборудование для комфортного проживания юных спортсменов. По словам главы Сумской ОГА Николая КЛОЧКО, строительство этого объекта началось еще в 2013 году. Общая его стоимость составляет более 48 млн грн.
«Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы дети нашей области имели спортивное будущее, — подчеркнул глава облгосадминистрации. — И сегодня мы работаем над тем, чтобы на Сумщине появилась современная лыжероллерная трасса. Уже выделяются средства из областного бюджета, а также обратимся к народным депутатам Украины помочь нам в финансировании этого проекта», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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