А у нас в квартире газ. А у вас?

Предприятие «Сумыгаз» 20 февраля отключило десяти квартирам газ в доме по улице Новоместенской, 24. Причиной отключения газа стало, скорее всего, отсутствие газовых счетчиков в двух квартирах на пятом этаже. По официальной же версии, проводились ремонтные работы по причине утечки газа. Однако никаких следов ремонтных работ жильцы дома не обнаружили и считают это сообщение ложным. Когда же работников «Сумыгаза» попросили включить газ, те ответили, что «по закону не может производиться потребление газа, если не установлен счетчик». Остается открытым вопрос — на каком основании был отключен газ тем жильцам, которые закон не нарушали? Жители дома молчать не стали и вызвали полицию, которая зафиксировала факт отключения от газа десяти квартир, а также обратились к сумчанам в ФБ. Ведь это уже не первый случай подобного поведения сотрудников «Сумыгаза». В ФБ жители дома на Новоместинской написали, что от «Сумыгаза» уже тошнит и подобный шантаж им даром не пройдет. Действительно, такие игры с газом могут закончиться нехорошо не только для потребителей, но и для самого «Сумыгаза». Недавний взрыв в одном из домов на месте установки общедомового счетчика газа, видимо, так и не заставил газового монополиста хоть немного задуматься.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №9