Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.03 Четверг

А у нас в квартире газ. А у вас?

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
А у нас в квартире газ. А у вас?

Предприятие «Сумыгаз» 20 февраля отключило десяти квартирам газ в доме по улице Новоместенской, 24. Причиной отключения газа стало, скорее всего, отсутствие газовых счетчиков в двух квартирах на пятом этаже. По официальной же версии, проводились ремонтные работы по причине утечки газа. Однако никаких следов ремонтных работ жильцы дома не обнаружили и считают это сообщение ложным. Когда же работников «Сумыгаза» попросили включить газ, те ответили, что «по закону не может производиться потребление газа, если не установлен счетчик». Остается открытым вопрос — на каком основании был отключен газ тем жильцам, которые закон не нарушали? Жители дома молчать не стали и вызвали полицию, которая зафиксировала факт отключения от газа десяти квартир, а также обратились к сумчанам в ФБ. Ведь это уже не первый случай подобного поведения сотрудников «Сумыгаза». В ФБ жители дома на Новоместинской написали, что от «Сумыгаза» уже тошнит и подобный шантаж им даром не пройдет. Действительно, такие игры с газом могут закончиться нехорошо не только для потребителей, но и для самого «Сумыгаза». Недавний взрыв в одном из домов на месте установки общедомового счетчика газа, видимо, так и не заставил газового монополиста хоть немного задуматься.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №9

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Обыски и учения в Сумах
Обыски и учения в Сумах
08.12.2016, 10:13 Новость
Панорама Панорама 08.12.2016, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 279 Комментариев 0
В Сумах «доигрались»
В Сумах «доигрались»
08.12.2016, 07:16 Новость
Панорама Панорама 08.12.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 433 Комментариев 0
Управляющего санацией ОАО «Сумыхимпром» хотят объявить в международный розыск
Управляющего санацией ОАО «Сумыхимпром» хотят объявить в международный розыск
07.12.2016, 17:01 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 17:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 151 Комментариев 0
Как в Сумах вызвать врача
Как в Сумах вызвать врача
07.12.2016, 16:18 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 16:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 363 Комментариев 0
В Сумах взялись за развитие предпринимательства (фото) 5 фото
В Сумах взялись за развитие предпринимательства (фото)
07.12.2016, 15:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.12.2016, 15:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 216 Комментариев 0
Стройки в Сумах: возьмутся за центр
Стройки в Сумах: возьмутся за центр
07.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 358 Комментариев 0
Машиностроители Сум едут протестовать в Киев
Машиностроители Сум едут протестовать в Киев
07.12.2016, 08:10 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 08:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 193 Комментариев 0
Из-за ремонта электросетей улицы Сум останутся без света
Из-за ремонта электросетей улицы Сум останутся без света
07.12.2016, 07:03 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 07:03 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 131 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
Вчера, 12:16
admin admin Вчера, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 188 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 499 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 364 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Ворушева к материалу
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)
Пусть земля тебе будет пухом,Артур! Только хорошие воспоминания о тебе,ты был замечательным человеком!! Ты наш Герой!!!
Вчера, 18:08
Сергей Федоров к материалу
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
БАНДА у власти ГОТОВИТСЯ К ФАЛЬСИФИКАЦИИ выборов, расставляя своих ШЕСТЁРОК вместо НЕУГОДНЫХ, ведь "психи", роддомы и поликлиники так ЛЕГКО "голосуют" ...
28.02.2017, 20:48
Сергей Федоров к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
И такой БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти с РОСТОМ цен, тарифов, ОБНИЩАНИИ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕМ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
28.02.2017, 20:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII