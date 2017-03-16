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Ты не один: гороскоп на 12 мая

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ты не один: гороскоп на 12 мая

Не стоит забывать, что этот мир держится на доброте, гармонии и взаимном уважении. Сегодня не следует ставить во главу угла свои личные желания и амбиции, ведь успех, который будет не с кем разделить, не принесёт ощущение счастья.
Овен:
Овны сегодня откажутся от мелочности в процессе общения со своими коллегами. Вы решите помочь сослуживцам сделать какой-то важный проект, хотя будете знать наперёд, что вам не достанутся лавры от этой победы.
Телец:
Тельцам стоит объективно оценивать свои профессиональные возможности. Прежде, чем взяться за выполнение дополнительных обязанностей, подумайте — стоит ли высокий оклад того, чтобы постоянно чувствовать усталость и раздражение.
Близнецы:
Близнецы сегодня будут участвовать в масштабном общественном проекте. Однако когда вы поймёте, что члены этой организации лишь на словах борются за высокую идею, вам захочется бежать прочь от людей, которые ведут себя столь цинично.
Рак:
Раки сегодня захотят произвести неизгладимое впечатление на своих партнёров по бизнесу. Вы тщательно подготовите презентацию, во время которой будете не только активно использовать научный прогресс, но и применять свои знания в области ораторского искусства.
Лев:
Самолюбие Львов в этот день подвергнется мощной атаке со стороны кого-то из близких. Вы будете рвать и метать, когда после рассказа о своих служебных победах старший родственник поставит под сомнение ваш профессионализм и попросит вас продемонстрировать свои способности в деле.
Дева:
Весам сегодня не стоит добровольно брать на себя сложные или очень ответственные обязанности. Выполняя дела своего отсутствующего коллеги, вы не сможете полноценно сосредоточиться на личном проекте, который значит для вас очень много.
Весы:
Весы сегодня предпочтут классический стиль и в поведении, и при составлении своего гардероба. Это поможет вам избежать недоразумений в процессе общения с влиятельными людьми и позволит заручиться их всесторонней поддержкой.
Скорпион:
Скорпионам вечером этого дня предстоит оказаться в очень многолюдной обстановке. Внезапный приезд дальней родни вызовет у вас лёгкий стресс, на смену которому придёт безграничная радость.
Стрелец:
Стрельцы испытают пресыщенность своим стабильным и благополучным существованием. Решив испытать забытые ощущения, когда желание что-то купить ограничено количеством денег, вы отправитесь за покупками с пустым кошельком или с минимальной суммой наличных.
Козерог:
Козерогам сегодня предстоит выступить в роли исполнителя чьих-то капризов. Постарайтесь сдерживаться от гнева, когда шеф оторвёт вас от дел и направит в утомительную поездку, главная цель которой вообще никому не известна.
Водолей:
Водолеям сегодня необходимо поддерживать баланс во всех без исключения сферах жизни. Не забывайте, что умеренность и отсутствие суеты способны принести более заметный эффект, нежели нервозность и спешка.
Рыбы:
Рыбам сегодня предстоит играть по правилам, установленным другим человекам. Этот момент вас немного напряжёт, но затем вы решите, что при таком подходе не будет и доли вашей вины в случае полного поражения задуманного.

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