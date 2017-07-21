Ты мне больше не дружок: инициатива в Сумах

Находящийся на въезде в Сумы Памятный знак «Дружба народов», который символизировал дружбу двух народов — украинского и российского, собираются перевезти в Музей коммунистического тоталитаризма под открытым небом под Путивлем. Обещают это сделать до конца недели.

Напомним, решение о снятии с баланса города памятника «Дружбе народов» приняли депутаты Сумского горсовета 27 июля, хотя некоторые депутаты предлагали демонтировать памятник еще в феврале 2015 года.

25 февраля 2015 г. на сессии Сумского горсовета депутат от ВО «Батьківщина» Юрий Бабичев внес на рассмотрение проект решение о демонтаже памятника «Дружбы народов Украины и России». По его мнению, во время, когда соседняя страна-агрессор угрожает независимости Украины, на въезде в Сумы не должен находиться памятник, элементом которого является россиянка в кокошнике, которая держит вместе с украинкой герб СССР.

Такая идея не нашла понимания в зале, особенно со стороны регионалов и коммунистов, так что мэр Сум Александр Лысенко предложил реконструировать памятник путем демонтажа герба Советского Союза, и в целом как-то «натурализовать россиянку».