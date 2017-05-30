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Тяжелый случай на Сумщине

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Тяжелый случай на Сумщине

38-летнего фельдшера скорой помощи, заболевшего ботулизмом, спасти не удалось
Медик вместе с друзьями праздновал Троицу на природе, во время пикника ел вяленую рыбу, приготовленную собственноручно. Через пять часов мужчине стало плохо. Он сразу распознал симптомы ботулизма и помчался в местную больницу – Недригайловскую ЦРБ. Состояние пациента ухудшалось ежеминутно, вскоре он перестал дышать. 6 июня при помощи санитарной авиации его доставили из Недригайлова в областную инфекционную больницу.
«У него начались зрительные и речевые расстройства, затем — нарушение дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного был стабильно тяжелое. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует только тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы только поддерживали его жизнедеятельность», — сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей БУТЕНКО.
К сожалению, 8 июня мужчина умер. Накануне смерти он вышел из комы и даже начал самостоятельно дышать.
По данным главврача Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Зиновия Красовицкого Андрея СНИЦАРЯ, у остальных участников того застолья пока нет никаких проявлений болезни, но инкубационный период может затягиваться до недели и более. Они признались врачам, что из всей компании фельдшер был единственным, кто не употреблял спиртного, потому что был за рулем. «Раньше об этом не принято было говорить, но действительно, параллельное употребление алкоголя – антидот ботулотоксина», — пояснил Андрей Сницарь.
Врач предостерегает, что от ботулизма спасает не алкоголь, а прежде всего осторожность.
Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская, в условиях отсутствия противобутулической сыворотки в лечебных учреждениях, советует крайне осторожно употреблять в пищу такие продукты, как вяленая, копченая, слабосоленая рыба, домашние консервы и колбасы. Если что-то вызывает подозрение, еду лучше прокипятить в течение 10 минут — кипячение разрушает ботулотоксин.
Только за последние две недели в Украине зафиксировано 6 случаев заболевания ботулизмом. Лекарства против этой болезни в Украине нет уже три года. По данным Минздрава, действие сертификата препарата российского производства закончилась в 2014-м. А регистрацию французских вакцин только начали.
врез
Лучше отказаться от употребления продуктов, не прошедших длительную термическую обработку
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Время — против. Медики признают, что с таким тяжелым случаем имели дело впервые, а противодействовать болезни было нечем
Саша Белая, «Панорама» №25

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