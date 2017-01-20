Творите: гороскоп на 21 февраля

21 февраля 2017 года следует неукоснительно соблюдать заранее составленный распорядок дня и вести себя как можно пунктуальней. Сегодня можно попробовать свои силы на творческой стезе, а также проявить живой интерес к творчеству младших членов семейства.

Овен:

Овнам в этот день принесёт много позитива общение со старшими родственниками. После очередной поучительной истории, прозвучавшей из их уст, для вас станет намного понятней своя нынешняя действительность.

Телец:

Тельцам 21 февраля следует отказаться от резкого тона в общении со своей второй половинкой. Ваш любимый человек затаит страшную обиду, услышав от вас очередной необоснованный упрёк или случайное оскорбление.

Близнецы:

Близнецы в этот день озвучат вопрос, на который долгое время не имели ответа. Однако после того, как вы спросите у симпатичного вам человека, есть ли у вас хоть маленький шанс, вы услышите очень туманную и непонятную фразу.

Рак:

Раки 21 февраля 2017 отправятся на поиски духовной пищи. Вместе с семьёй вы посетите музей или театр, а в финале этого дня нанесёте визит старшим родственникам, общение с которыми и окажется самым интересным событием.

Лев:

Львы сегодня будут вынуждены доказывать свою верность и преданность любимому человеку. Вторая половинка, застав вас за перепиской в социальных сетях, потребует объяснений и не будет удовлетворена фразой «это мой одноклассник».

Дева:

Девам правильней всего посвятить 21 февраля 2017г неустанной заботе о своём здоровье. В конце зимы вашему организму требуется не только полноценный отдых, но и ряд мер, направленных на укрепление иммунитета.

Весы:

Весам сегодня удастся завоевать репутацию очень открытого и дружелюбного человека. После того, как вы поможете новым соседям закончить свой переезд, у вас появятся преданные друзья, тёплое общение с которыми продлится долгие годы.

Скорпион:

Скорпионам сегодня предстоит потратить много времени и сил на наведение порядка в своём личном пространстве. Наградой за труд для вас станет приятный сюрприз («заначка», которую вы обнаружите в каком-то старом предмете).

Стрелец:

Стрельцы подавляющую часть этого дня проведут в виртуальном пространстве. Абстрагировавшись от домашних проблем и суеты, вы отправитесь на просторы Сети, чтобы уничтожать страшных монстров и обсуждать в социальных сетях события прошлой пятницы.

Козерог:

Козероги сегодня рискуют принять желаемое за действительное. Ваша вторая половинка вовсе не откажется от своих планов на эту субботу, а лишь замаскирует ненавистный визит к своим родственникам каким-то благозвучным предлогом.

Водолей:

Водолеям сегодня не стоит что-либо менять в привычном режиме питания. Этот день не подходит для начала диет, так как, пребывая в подавленном настроении, вам не удастся держать контроль над своим аппетитом.

Рыбы:

Рыбам сегодня есть смысл отправиться спать раньше обычного. Если перед отходом ко сну вы загадаете сокровенное желание или подумаете о своей давней мечте, высока вероятность, что она довольно скоро исполнится.