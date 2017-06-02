Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.08 Понедельник

Твердый неуд в Сумах

Сегодня, 11:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Твердый неуд в Сумах

Нарушения правил строительства и угрозу безопасному движению транспорта, в том числе и общественного, по новой дороге озвучили жители Химгородка
На своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр ФЕСЕНКО выложил видео новенького дорожного покрытия на ул. Боровой. Он подробно расписал все недостатки и попросил правоохранительные органы разобраться в сложившейся ситуации. «На перекрестке ул. Боровой и Римского-Корсакова на НОВОМ свежеуложенном асфальте сделали ХОЛМ шириной 1 м, высотой от 10 до 15 см впереди дороги ул. Боровой! Что это за фигня посреди перекрестка? Каким ДБН, проектом и т.д. регламентируется это препятствие на дороге! Кстати, на данном перекрестке главная дорога — с ул. Боровой вверх на ул. Римсього-Корскова (так, как движется общественный транспорт)! То есть препятствие на главной дороге! Как там расшатывает даже пустые маршрутки можете увидеть на видео. Что будет с полными, боюсь и представить. На проезжей части дороги ул. Римского-Корсакова этот ХОЛМ выступает на дорогу на полметра, но не прикатанный — резкий перепад в 7-10 см! Прошу считать это моим публичным заявлением к Национальной полиции Украины касательно умышленного создания препятствия дорожному движению, что может привести к опасной ситуации на дороге или аварии (в том числе и общественного транспорта)», — пишет Александр. Кроме того, из недостатков этого строительства отметили сваленный на обочине старый асфальт. Ремонтники заменили бордюры, но не упорядочили обочины. Ни коляской, ни велосипедом проехать нельзя. Отсутствует сливная канализация. Вся вода из огромного района течет просто людям на дачи. Вот так у нас делается ремонт.

Фото: Есть реакция. После публикации и реакции на нее СМИ холм таки счесали с перекрестка
Наталия Гончарук, «Панорама» №32

Напечатать Письмо автору Просмотров 213 Комментариев 0

читайте также
В Сумах задержали мздоимца
В Сумах задержали мздоимца
02.06.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 177 Комментариев 0
Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно
Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно
01.06.2017, 10:35 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 10:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 525 Комментариев 0
В Сумах есть уникальная секция (видео)
В Сумах есть уникальная секция (видео)
31.05.2017, 16:19 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 137 Комментариев 0
В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию
В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию
31.05.2017, 12:50 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 31.05.2017, 12:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0
Лихое время в Сумах
Лихое время в Сумах
31.05.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 946 Комментариев 1
На Сумщине будут соревноваться медики (программа)
На Сумщине будут соревноваться медики (программа)
30.05.2017, 14:25 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 162 Комментариев 0
Дело на миллион: освещение у озера в Сумах (фото) 4 фото
Дело на миллион: освещение у озера в Сумах (фото)
30.05.2017, 09:18 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 09:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 303 Комментариев 0
В Сумах парень резал вены после суицида жены (видео)
В Сумах парень резал вены после суицида жены (видео)
30.05.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 814 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пакеты полиэтиленовые с логотипом
08.08.2017, 13:56
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Производство полиэтиленовых пакетов и стретч пленки
08.08.2017, 13:47
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 221 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
Сегодня, 10:34
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Генеральная уборка квартир и офисов
09.08.2017, 11:17
admin adminych admin adminych 09.08.2017, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 88 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
Эту ГАЛИМАТЬЮ написал (-а, -ли) "Галина123" чтобы народ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на это: БАНДА при власти БОИТСЯ народа и шаг за ...
Вчера, 22:37
Сергей Федоров к материалу
Буря в стакане
Несмотря на укрепление гривни, инфляция в июле 2017г. ускорилась в годовом выражении до 15,9%. Согласно данным Государственной службы статистики, наибольший ...
Вчера, 22:36
Галина123 к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
...ычфчфч ычыч ычфс
Вчера, 10:45
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII