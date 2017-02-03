Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт)

Состояние сумских дорог ожидает желать лучшего. Есть места, где вообще не понятно, где дорога, где тротуар. От этого страдают люди и машины.

«Сегодня на своей машине разворачивался возле 29 школы. Ко мне подошел папа одного из детей и обвинил меня в том, что я разворачиваюсь на тротуаре. Прибыл днище подложенным местными жителями булыжником.

Пошел к директору школы. Озвучил данную проблему возле школы. Но услышал отрицательный ответ.

Парадный подъезд к 29 школе. Администрация (зауч по хозяйственной части) отказался мне объяснить, почему это место не благоустроено, почему нет места для разворота, почему нет никаких знаков, нет определения, где дорога переходит в тротуар. Аргументируя, что это не территория школы.

Я когда покупаю топливо плачу налог.

У меня вопрос, кто должен отвечать за подъезд к школе, куда уходят деньги?

Меня сегодня осудило минимум 10 человек за то, что я неправильно развернулся.

Но никто не решил вопрос, как разворачивается», — написал сумчанин Андрей Козырь и выложил фото.