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Цивилизация в Сумах – понятие условное (фотофакт)

Сегодня, 10:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Состояние сумских дорог ожидает желать лучшего. Есть места, где вообще не понятно, где дорога, где тротуар. От этого страдают люди и машины.
«Сегодня на своей машине разворачивался возле 29 школы. Ко мне подошел папа одного из детей и обвинил меня в том, что я разворачиваюсь на тротуаре. Прибыл днище подложенным местными жителями булыжником.
Пошел к директору школы. Озвучил данную проблему возле школы. Но услышал отрицательный ответ.
Парадный подъезд к 29 школе. Администрация (зауч по хозяйственной части) отказался мне объяснить, почему это место не благоустроено, почему нет места для разворота, почему нет никаких знаков, нет определения, где дорога переходит в тротуар. Аргументируя, что это не территория школы.
Я когда покупаю топливо плачу налог.
У меня вопрос, кто должен отвечать за подъезд к школе, куда уходят деньги?
Меня сегодня осудило минимум 10 человек за то, что я неправильно развернулся.
Но никто не решил вопрос, как разворачивается», — написал сумчанин Андрей Козырь и выложил фото.

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