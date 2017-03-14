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Цирк на дроті: исполком в Сумах таки повысил тариф «А-Муссону»

Сегодня, 16:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Цирк на дроті: исполком в Сумах таки повысил тариф «А-Муссону»

В 15:22 на заседании исполкома вдруг выяснилось, что решение по тарифам на вывоз ТБО для компании «Сервис-ресурс» мэр Сум ошибочно объявил принятым. Мол, не заметил, что один из членов исполкома не голосовал. Решили вернуться и повторно рассмотреть вопрос. С тем же результатом (9 голосов «за») решение приняли.
Компании «А-Муссон» также тарифы подкорректировали, т.е. повысили.
Для населения частного сектора тариф увеличился с 6,26 до 7,72 грн. в месяц с человека; для население многоквартирных жилых домов: с 9,13 до 10,85 грн.
Для бюджетных организаций: с 48,76 до 58,25 грн. за кубометр ТБО, для других потребителей – с 65,30 до 74,83 грн. за кубометр.

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