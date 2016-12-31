В марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности. Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти еще на 4-6%, — сообщает РИА Новости Украина.
Ранее пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщил, что цены на продукты питания продолжили дорожать в феврале, на колебание цены в основном влиял фактор сезонности, неизменной осталась только стоимость курятины. В марте цены продолжат повышаться.
Цены вверх (инфографика)
В марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности. Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти еще на 4-6%, — сообщает РИА Новости Украина.
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