Цены вверх (инфографика)

В марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности. Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти еще на 4-6%, — сообщает РИА Новости Украина.

Ранее пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщил, что цены на продукты питания продолжили дорожать в феврале, на колебание цены в основном влиял фактор сезонности, неизменной осталась только стоимость курятины. В марте цены продолжат повышаться.