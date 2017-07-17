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Цены на проезд в разных городах Украины (инфоргафика)

Сегодня, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина
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Цены на проезд в разных городах Украины (инфоргафика)

Самый дорогой общественный транспорт в Киеве, но здесь его стоимость вполне обоснована длинною маршрутов, рядом удобств и преимуществ. Дешевле всего передвигаться общественным транспортом в Днепре. Об этом сообщает сайт «Слово і діло».

Рекордно низкие тарифы сохраняются в Днепре – ни в одном другом городе Украины вам не удастся с ветерком прокатиться на трамвае или троллейбусе всего за полторы гривны. Цены на автобус тоже вполне гуманные – две гривны за поездку. Кроме того, в Днепре имеется в наличии такое благо цивилизации, как метрополитен, проезд в вагоне которого обходится в те же две гривны. Правда, во всем днепровском метро шесть станций – примерно треть длины одной из веток столичного метрополитена. Следующими по дешевизне проезда идут Николаев, Ровно и Житомир.
Цена проезда на метро, троллейбусах и трамваях в Киеве сегодня самая высокая по Украине и составляет 5 и 4 гривны соответственно. Правда, и длина маршрутов общественного транспорта в Киеве самая большая, плюс поездка на метро позволяет не терять время в пробках.

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