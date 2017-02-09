В центре Сум свирепствуют хулиганы (фотофакт)

На днях число удобных мест для отдыха в городе уменьшилось. На центральной ул. Соборной в самом начале у площади Независимости сломали лавочку. Судя по состоянию деревянного бруска понадобилось немало силы, чтобы его переломить.

Отремонтировать лавочку в принципе не сложно, нужно заменить всего одну доску, потом ее покрасить. Но будут ли этим заниматься городские службы? И главный вопрос: когда? И неизвестно, понесет ли кто-то наказание за порчу общественного имущества в самом центре.