Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.04 Понедельник

В центре Сум свирепствуют хулиганы (фотофакт)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
В центре Сум свирепствуют хулиганы (фотофакт)

На днях число удобных мест для отдыха в городе уменьшилось. На центральной ул. Соборной в самом начале у площади Независимости сломали лавочку. Судя по состоянию деревянного бруска понадобилось немало силы, чтобы его переломить.
Отремонтировать лавочку в принципе не сложно, нужно заменить всего одну доску, потом ее покрасить. Но будут ли этим заниматься городские службы? И главный вопрос: когда? И неизвестно, понесет ли кто-то наказание за порчу общественного имущества в самом центре.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Скрытая угроза: в Сумах «потеряли» техпаспорта
Скрытая угроза: в Сумах «потеряли» техпаспорта
09.02.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 09.02.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 869 Комментариев 0
В Сумах студенты не хотят доплачивать за иней в душе (фотофакт) 8 фото
В Сумах студенты не хотят доплачивать за иней в душе (фотофакт)
09.02.2017, 09:20 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 09.02.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 688 Комментариев 0
Одна проехалась в Сумах!
Одна проехалась в Сумах!
08.02.2017, 20:28 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 20:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 001 Комментариев 0
Сбой в Сумах: в налоговой «аншлаг» из плательщиков (фото) 6 фото
Сбой в Сумах: в налоговой «аншлаг» из плательщиков (фото)
08.02.2017, 16:35 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 08.02.2017, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 807 Комментариев 0
Как обезьяна прославила Сумы (фото) 4 фото
Как обезьяна прославила Сумы (фото)
08.02.2017, 13:11 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 13:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 432 Комментариев 0
Опасно жить в Сумах
Опасно жить в Сумах
08.02.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.02.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 740 Комментариев 0
Не долго был неизвестным: в Сумах нашли «героя» (фото) 4 фото
Не долго был неизвестным: в Сумах нашли «героя» (фото)
07.02.2017, 20:25 Новость
Панорама Панорама 07.02.2017, 20:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 906 Комментариев 1
Не пройти: в Сумах люди завидуют машинам (фотофакт) 18 фото
Не пройти: в Сумах люди завидуют машинам (фотофакт)
07.02.2017, 17:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.02.2017, 17:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 467 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
13.04.2017, 11:51
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 391 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
13.04.2017, 09:31
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0
Опросы

Станет ли вам проще с введением безвизового режима с ЕС ездить за границу?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
Хорошо, хоть из-за человеческой тупости другие люди не пострадали.
21.04.2017, 17:32
Анна Янчук к материалу
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...
21.04.2017, 17:29
Анна Янчук к материалу
На Сумщине легковушка сбила ребенка
Я вообще не понимаю, почему 70-летним разрешают ездить за рулем. Я бы с выходом на пенсию автоматически отбирала права.
19.04.2017, 17:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII